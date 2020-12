Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten?

per Mail teilen

Die Corona-Pandemie zieht ihre Kreise und macht auch nicht vor dem Weihnachtsfest halt. Durch die strengen Coronaregeln, besonders die Kontaktbeschränkungen, ist eines klar: Dieses Weihnachten wird irgendwie anders.

Auch ohne Corona sind die Weihnachtstraditionen von Familie zu Familie sehr unterschiedlich. Von ruhigen Familienessen im engsten Kreis bis hin zur ausschweifenden Party mit Freunden und Verwandten. Einige gehen zu dieser Zeit gern in Urlaub: in den Ski-Urlaub oder gegen den Trend an einen sonnigen Strand im Süden. Andere hingegen feiern Weihnachten gar nicht.

Jetzt sind Sie an der Reihe liebe SWR.de-Nutzer. Wir wollen von Ihnen wissen, wie Sie dieses Jahr Weihnachten verbringen. Gerne können Sie uns Ihre Meinung auch in den Kommentaren mitteilen.

Und egal, wie Sie dieses Weihnachten feiern: Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest!