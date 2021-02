per Mail teilen

Die große Völlerei zur Fastnacht fiel bei den meisten wohl aus - die Fastenzeit bricht offiziell nun trotzdem an. Verzichten Sie dieses Jahr auf etwas? Verraten Sie es uns bei unserem Voting!

Die Fastnacht ist ausgefallen, die Fastenzeit muss es nicht - doch was genau sollte man fasten? Und was nützt fasten überhaupt?

Was man fasten sollte, kann oder will ist eine Frage, die man sich nur selbst beantworten kann. Doch wenn man sich dann entschließt, zu fasten, kann es einige positive Dinge mit sich bringen. Zunächst einmal fördert Fasten das Bewusstsein für den eigenen Konsum. Fastet man beim Essen, gibt es verschiedene Methoden, die unterschiedliche Längen und Ziele verfolgen. Diätfasten ist unter Experten umstritten, einige glauben an eine heilende Wirkung des Fastens.

Ist Fasten gesund?

Fasten wirkt reinigend - doch fördert es auch die Gesundheit? Momentan fehlen leider noch ausreichend wissenschaftliche Studien, doch Fastenexperte Andreas Michalsen ist sich sicher: Fasten kann bei vielen Gebrechen helfen.

Sehen Sie die ganze Sendung von "Planet Wissen" zum Thema Fasten:

Ist Fasten gesund?

Professionelles Fasten in der Buchinger Wilhelmi Klinik

Gefastet wird hier schon lange: 1953 gründete Otto Buchinger die Klinik für Buchinger-Fasten am Bodensee. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um nach Buchingers Methode zu fasten.

Wer nicht ganz verzichten, aber dennoch was für seinen Körper tun will, der kann auch nur auf einige Dinge achten: Das nennt sich dann Fasten light.

Verraten Sie uns bei der Abstimmung, was Sie fasten möchten - und in den Kommentaren gerne, warum Sie (nicht) fasten.