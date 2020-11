per Mail teilen

Weihnachten wird dieses Jahr ganz anders. Trotzdem sollen an Heiligabend Geschenke unter dem Tannenbaum liegen. Doch wie besorgen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke während der Pandemie?

Laut einer Umfrage der privaten FOM-Hochschule in Essen wollen sich die Deutschen bei Weihnachtsgeschenken 2020 spendabel zeigen. Rund 500 Euro pro Kopf planen sie dabei auszugeben, was deutlich mehr als in den letzten Jahren ist (2019: 475 Euro und 2018: 472 Euro).

Diese Ergebnisse dürften die Stimmung der Einzelhändler aufhellen. Stellt doch die Vorweihnachtszeit mit dem Weihnachtsgeschäft die umsatzstärkste Zeit des Jahres — mit circa 1/5 des Jahresgesamtumsatzes — dar.

Das Weihnachtsgeschäft ist traditionell auf Masse ausgelegt, doch gerade das soll es dieses Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht geben. Deshalb ist jetzt die Kreativität der Geschäftsleute gefragt, um den Kunden einen pandemie-gerechten Einkauf mit möglichst kurzen Schlangen zu ermöglichen. Die Buchhandelskette Thalia Mayersche setzt dabei beispielsweise auf technische Neuerungen wie „Scan and Go“ und „Fastlane“. Bei der ersten Variante scannt der Kunde seine Artikel und bezahlt diese per App. Bei der zweiten Variante bestellt und bezahlt der Käufer die Ware bereits online und holt sie nur im Geschäft. Beides funktioniert ganz ohne Schlange stehen.

Jetzt wollen wir von Ihnen, liebe SWR.de-Nutzer, wissen, wie Sie dieses Jahr Ihre Weihnachtsgeschenke besorgen. In den Geschäften, online oder auf anderem Wege — wir sind gespannt auf Ihre Antwort.