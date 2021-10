Der tödliche Unfall am Freitag in Berlin hat eine Debatte über SUVs in Innenstädten ausgelöst. Die Grünen fordern eine Obergrenze für SUVs, die Deutsche Umwelthilfe eine City-Maut und Parkverbote. Wie sinnvoll sind solche Maßnahmen?

SUVs, Sport Utility Vehicle, sie polarisieren: Bei Autokäufern beliebt, dreht sich die öffentliche Debatte nun nicht mehr allein um hohen CO2-Ausstoß und Klimaschädlichkeit, sondern um die allgemeine Gefährlichkeit von Geländewagen in Innenstädten. Obergrenze, City-Maut und Parkverbote Nach einem Unfall in Berlin, bei dem der Fahrer eines SUVs in eine Gruppe von Passanten gefahren war und vier Menschen tötete, fordern die Grünen und die Umwelthilfe nun strengere Auflagen für diese Fahrzeug-Typen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert eine City Maut - denkbar seien auch Parkverbote, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch dem „Tagesspiegel“. Die Grünen wollen große Sportgeländewagen möglichst aus den Innenstädten raushalten und fordern eine Obergrenze für große SUVs in den Innenstädten. „Solche panzerähnlichen Autos gehören nicht in die Stadt. Es sind Klimakiller, auch ohne Unfall bedrohlich, jeder Fahrfehler wird zur Lebensgefahr für Unschuldige." Was denken Sie? Kann ein SUV-Verbot Städte umweltfreundlicher und vor allem sicherer machen? Stimmen Sie ab oder schreiben Sie uns Ihre ausführliche Meinung als Kommentar. Sollen SUVs in Innenstädten verboten werden? Auf jeden Fall: SUVs gehören nicht in die Innenstadt. Sie sind klimaschädlich und gefährden Fußgänger und Radfahrer. Mit einem Verbot für große Sportgeländefahrzeuge werden Innenstädte sicherer. Der Unfall ist tragisch, aber das Problem sind nicht nur SUVs, sondern PKWs bzw. Autofahrer generell. Statt ein Verbot für einzelne Fahrzeuge, sollte es ein allgemeines Tempolimit 30 und höhere Kosten für Fahrten und Parken in den Städten geben. Ich bin gegen ein Verbot von SUVs in der Innenstadt. Die Fahrzeuge sind zwar etwas größer als andere Autos, dafür aber haben die Fahrer eine bessere Sicht, weil sie eine erhöhte Sitzposition haben. Und dank moderner Sensoren wie Rückfahrwarner und Einparkhilfe sind sie sogar sicherer als Klein- und Mittelklassewagen. Abschicken