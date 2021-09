Sollte Anwohnerparken für große Autos teurer sein?

In Tübungen und anderen baden-württembergischen Städten soll das Anwohnerparken deutlich teurer werden. Finden Sie die Pläne sinnvoll? Stimmen Sie jetzt ab in unserem Voting!

Nachdem das Land Baden-Württemberg im Juli die Deckelung der Anwohner-Parkgebühren aufgehoben hat, planen mehrere Städte eine Kostenerhöhung. In Ulm soll das Anwohnerparken bis zu 200€ pro Jahr kosten. Auch in Reutlingen sollen die Gebühren steigen, in Stuttgart dauert die Diskussion um mögliche Erhöhungen an. In Rheinland-Pfalz ist ein ähnlicher Beschluss zur Aufhebung der Kostendeckelung im Gespräch.

Höhere Gebühren für große Autos in Tübingen

Nachdem im Juli ein Vorstoß des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer scheiterte, der eine Steigerung der Anwohner-Parkkosten um mehr als das Zehnfache vorsah, zeichnet sich im Gemeinderat nun ein Kompromiss ab: Wer einen besonders großen Wagen besitzt, soll statt der aktuellen 30€ pro Jahr künftig 180€ zahlen müssen, bei Anwohner*innen mit kleinem Auto sind es 120€ und sozial schwächer Gestellte müssen nur die Hälfte der Gebühr zahlen.

