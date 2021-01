Waren Sie am Wochenende im Schnee?

Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus! Das Wetter mit reichlich Schnee lädt dazu ein, die Zeit draußen zu verbringen. Die Kehrseite davon sind Anstürme auf Schneehänge, überfüllte Parkplätze, sowie gesperrte Zufahrtsstraßen und genervte Anwohner. Das löst während der aktuellen Situation eine hitzige Debatte aus.

Die Gemeinden in Schneeregionen reagieren auf den Ansturm ganz unterschiedlich. Viele regen sich über den Ansturm an Ausflüglern auf, weil diese die Straßen verstopfen und das ganze Dorf zuparken, sodass Anwohner zum Teil nicht mehr aus ihren Ausfahrten kommen, wie z.B. in Ottenhöfen an der Schwarzwaldhochstraße. Straßensperrungen waren bisher die Folge. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Zufahrt zum Donnersberg, dem größten Berg der Pfalz, gesperrt. Leidtragende sind die Bewohner von Dannenfels, wo die Besucher stattdessen parken.

St. Blasien im Schwarzwald geht hingegen einen anderen Weg. Sie begrüßen weiterhin Ausflügler und haben neue Winterwege, Rodelbahnen und Loipen freigegeben, um den Besucherstrom zu entzerren und zu verteilen.

Eigentlich wäre gegen den Schneespaß nichts einzuwenden, wenn alle Besucher sich an die Corona-Regeln, wie Mindestabstand und Maskenpflicht am Parkplatz, halten würden. Die Bewegung an der frischen Luft hilft auch vielen, besser mit dem Corona-Stress fertig zu werden.

Jetzt sind Sie gefragt, liebe SWR.de-Nutzer:

Uns würde interessieren, ob Sie die Schneeausflüge gut oder unverantwortlich finden — Schreiben Sie Ihre Meinung gerne in die Kommentare.

Und dann kommen wir zur Umfrage: