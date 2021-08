Die Grünen haben einen Vorstoß in der Förderung von E-Lastenrädern gewagt – im Netz gibt es Kritik und Zustimmung. Was denken Sie: Sollten E-Lastenräder in Zukunft gefördert werden?

Am vergangenen Wochenende haben die Grünen einen Vorstoß in der Förderung von Lastenrädern mit Elektroantrieb gewagt. So sprach sich der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler für eine Förderung von bis zu einer Million privater E-Lastenfahrrädern aus. Auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock unterstützt den Vorschlag. Auf Twitter wird der Vorschlag kontrovers diskutiert. Kritik kommt unter anderem von Union, FDP und den Linken. Der Vorschlag sei weltfremd und auf eine großstädtische Wählerklientel ausgerichtet, E-Lastenräder seien für Handwerker*innen sowie Menschen aus dem ländlichen Raum keine geeignete Alternative zum Auto. Andere sehen in der Förderung von Lastenrädern einen sinnvollen Baustein in der Mobilität der Zukunft. Förderung von E-Lastenrädern im Südwesten In mehreren Städten im Südwesten gibt es bereits Förderungen für Lastenräder mit Elektroantrieb, z.B. in Bad Neuenahr-Ahrweiler und in Stuttgart. Die Stadt Koblenz prüft aktuell eine mögliche Bezuschussung. Auch das Land Baden-Württemberg fördert die gewerbliche, gemeinnützige oder gemeinschaftliche Nutzung von E-Lastenrädern und E-Anhänger. Die maximale Fördersumme beträgt oft etwa 25% des Nettopreises, wobei Betrag und Auflagen der Förderungen variieren. Der Bund bezuschusst E-Lastenräder ab einem erhöhten Ladevolumen von mindestens 120kg - allerdings nicht bei Privatpersonen. Ist die Förderung von E-Lastenrädern sinnvoll? Wie ist Ihre Meinung zum Thema E-Lastenräder? Sollten diese in Zukunft bezuschusst werden? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung unten in die Kommentare! Jetzt abstimmen! Soll der Kauf von E-Lastenrädern vom Staat gefördert werden? Ja Nein Ich weiß es nicht Abschicken