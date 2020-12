Brauchen wir noch Medienpreise wie den „Bambi“?

Schon zum 71. Mal wird in diesem Jahr der älteste deutsche Medienpreis „Bambi“ vergeben. Die Preisverleihung ist umstritten. Der „Echo“ wurde bereits abgeschafft. Sollte der „Bambi“ der nächste sein? Machen Sie mit bei unserer Abstimmung!

Wieder einmal findet die große „Bambi“-Gala im Südwesten statt. Schon in Karlsruhe und Offenburg war in der Vergangenheit der rote Teppich ausgerollt worden. Nach sechs Jahren in Berlin empfängt jetzt Baden-Baden nationale und internationale Stars. Das Festspielhaus in der Kurstadt ist das größte Konzert- und Opernhaus Deutschlands.

Preisträgerinnen sind in diesem Jahr unter anderem die belgische Königin Mathilde, die Sängerin Sarah Connor sowie Rapperin und Influencerin Shirin David. In den nationalen Film- und Fernsehkategorien werden die Gewinner erst bei der Preisverleihung verkündet. Etwa 800 prominente Gäste werden bei der Veranstaltung des Burda-Verlags erwartet.

Auf Medienpreise wie den „Bambi“ verzichten?

Medienpreise wie der „Bambi“ wurden in den letzten Jahren immer wieder stark kritisiert: Die Preisträger seien immer die gleichen, die Kategorien willkürlich gewählt und die Relevanz heute nicht mehr gegeben.

Besondere Kritik an der „Bambi“-Verleihung wurde außerdem laut, nachdem Bushido 2011 den „Bambi“-Integrationspreis verliehen bekam. Der Volkssänger Heino gab nach der umstrittenen Verleihung sogar seine eigene Auszeichnung aus dem Jahr 1990 zurück. Was denken Sie? Stimmen Sie ab!