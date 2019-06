Halten Sie den Vorschlag für sinnvoll, dass Patienten bei unnötig vielen Arztbesuchen zahlen sollen?

per Mail teilen

Der Vorschlag von Ärztepräsident Klaus Reinhardt soll Ärzte und Kassen entlasten: Wer häufig zum Arzt geht, um zum Beispiel weitere Meinungen einzuholen, soll dafür zahlen. Eine gute Idee?

Die einen gehen nur zum Arzt, wenn's unbedingt nötig ist, andere stehen mit Grippe in der Notaufnahme. Und wieder andere vollführen ein wahres Ärzte-Hopping: Sei es, um doch noch das zu bekommen, was man sich an Behandlung erhofft hat oder um weitere Fachmeinungen zu hören.

„Die Patienten müssen lernen, verantwortungsvoll mit der Ressource Arzt umzugehen. Wer das nicht tut, verbaut den Menschen, die ernsthaft erkrankt sind, den Weg zu ärztlicher Hilfe.“ Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer

Eine Einschätzung dazu von SWR-Hauptstadtkorrespondent Christopher Jähnert:

