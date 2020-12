per Mail teilen

Sie möchten eine schöne Adventszeit mit Ihren Liebsten und mit tollen Veranstaltungen verbringen? Das klappt auch trotz Corona. Für das Meiste gibt es nämlich gute virtuelle Alternativen – mit ausreichend Abstand und ganz viel Liebe.

In diesem Jahr sollten Sie lieber virtuell mit Verwandten und Freunden anstoßen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Adventszeit ist für mich wie für viele Menschen im Südwesten eine Zeit der sozialen Kontakte und Events: Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, Adventskonzerte, Weihnachtsmärchen im Theater, gemeinsames Plätzchen backen ...

... und auch dieses Jahr möchte ich ungern darauf verzichten. Zum Glück gibt es für viele dieser Veranstaltungen virtuelle Alternativen.

Staying Home For Christmas!

In der Advents- und Weihnachtszeit ist es besonders schön, Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Allerdings möchte niemand das Coronavirus als „Geschenk" mitbringen. Deshalb sind wir dazu angehalten unsere persönlichen Kontakte zu reduzieren. Wer sich trotzdem mit Freunden und Familie treffen möchte, kann dies virtuell machen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer virtuellen Weihnachtsfeier? Egal ob mit Kolleg*innen oder mit Freund*innen – eine Weihnachtsfeier gehört irgendwie zur Adventszeit dazu. Mit meinen Freundinnen aus dem Studium habe ich mich kurz vor Weihnachten zum Video-Call verabredet. Dann wird gequatscht, gespielt, Glühwein getrunken und Plätzchen gemampft.

Leicht und lecker: Schokoplätzchen SWR SWR -

Apropos Plätzchen! Die können Sie auch hervorragend virtuell mit Oma, Opa, der besten Freundin oder dem besten Freund backen. Wenn sich jeder für eine andere Sorte entscheidet, kann die Hälfte an den Mitbäcker per Post geschickt werden.

Weihnachtsgans mit Freunden genießen

Einer meiner Kollegen hat das jährliche Gansessen im Freundeskreis ins Digitale verlagert. Viele Restaurants bieten servierfertigen Gänsebraten to go oder zum Aufwärmen an. Für kleine Haushalte empfehlen wir statt einer ganzen Gans, eine Gänsekeule zu ordern. Beim Video-Call-Dinner können Sie auch selbstverständlich andere leckere Gerichte zubereiten.

Vorweihnachtliche Bescherung

Und auch die Weihnachtswichtel haben „dieses Internet" für sich entdeckt. Verschiedene Anbieter im Netz machen virtuelle Auslosungen möglich. Ein Vorteil: Sie können sich nicht selbst ziehen. Ein Nachteil: Fast überall müssen Sie sich zumindest mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren.

Für diejenigen, die nach zahlreichen Video-Schalten bei der Arbeit keine Lust mehr haben, diese auch in ihrer Freizeit fortzusetzen, haben wir noch weitere Vorschläge für die Adventszeit. Und natürlich auch für alle anderen.

Kulturelle Adventszeit

Statt sich auf dem Weihnachtsmarkt die Finger und Füße abzufrieren, können Sie sich mit einem Heißgetränk Ihrer Wahl auf dem Sofa bequem machen und sich mit kulturellen Angeboten die Zeit vertreiben.

Der Podcast-Adventskalender von SWR2 bietet zum Beispiel jeden Tag eine kulturelle Überraschung. Von Kabarett über Lyrik und Poetry Slam bis Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern hat den musikalischen Mitmachkalender „Advent, Advent, Blech exzellent!“ konzipiert. Jeden Tag bis Heiligabend wird ein ca. fünfminütiges Video auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Radio Philharmonie hochgeladen. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder bis zwölf Jahre und lädt zum Mitmachen ein.

Märchenstunde für Klein und Groß

Das Weihnachtsmärchen in den Theatern fällt dieses Jahr leider auch aus. Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) veranstaltet stattdessen am 13. Dezember 2020 um 15.00 Uhr eine digitale Märchenstunde für Familien, Kinder und Erwachsene. Gelesen wird das Märchen „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern" von Hans Christian Andersen. Anschließend können Sie noch gemeinsam kreativ werden – was genau gemacht wird, bleibt eine Überraschung. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung bis zum 11. Dezember 2020, 11.00 Uhr ist allerdings notwendig.

Das Outfit sitzt!

Viele Museen im Südwesten und auf der ganzen Welt bieten auch im Lockdown light weiterhin virtuelle Ausstellungen und Museumsrundgänge an. Zum Beispiel das Landesmuseum Württemberg: Mit „Fashion at home“ können Sie Highlights der Ausstellung „Fashion?! Was Mode zu Mode macht“ digital erleben. Bis Weihnachten stehen jede Woche andere Themen im Mittelpunkt.

Weitere digitale Ausstellungen finden Sie hier:

Gemeinsam Weihnachten feiern

Statt einer Live-Show wurde das Musical dieses Jahr unter strengen Hygienevorschriften aufgezeichnet. Pressestelle Weihnachten neu erleben e.V. / Jens Arbogast

Das ökumenische Musical „24x Weihnachten neu erleben“ erzählt die Weihnachtsgeschichte für viele Menschen neu. Ursprünglich als Live-Event mit 100.000 Zuschauern geplant, soll das Karlsruher Projekt nun virtuell an Heiligabend ab 21.00 Uhr zu sehen sein. Durch Tanz und Musik wird die christliche Botschaft zu Weihnachten mit Ereignissen aus der Zeitgeschichte kombiniert und schafft dadurch ein einmaliges Erlebnis.

Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit!