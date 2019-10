per Mail teilen

Vorurteile gegen eine vegane Lebensweise und Ernährung sind weit verbreitet. Andererseits findet in großen Teilen der Gesellschaft ein Umdenken statt und Veganismus ist so populär wie nie zuvor.

Kein Fleisch, keine Mich, keine Eier - Veganer verzichten auf alle tierischen Produkte. Diese Ernährungsform ist nicht nur immer weiter verbreitet, sondern mittlerweile zum echten Trend geworden. Wir erklären, was es mit den Vorurteilen gegen vegane Ernährung auf sich hat, wie man sich am besten vegan ernährt und welche Vor- und Nachteile diese Ernährungsform hat.

Ernährungsexpertin Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sagt: "Wer vegan lebt, muss sich sehr gut auskennen".

Susanne Umbach beantwortet Fragen der SWR1-Hörerinnen und -Hörer

Dauer 10:18 min "Notwendig ist ein guter Speiseplan" Vegane Ernährung gilt mittlerweile als Modethema - doch ist es auf Dauer eine gesunde Umstellung? Susanne Umbach ist Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und beantwortet die wichtigsten SWR1-Hörerfragen.

Vegan: Vorurteile, Mythen und Halbwahrheiten zum Thema

Zu kaum einem Thema kursieren so viele Vorurteile, Mythen und Halbwahrheiten und kaum ein Thema wird in den sozialen Medien so emotional diskutiert, wie der Veganismus. Wir haben ein paar Argumente unter die Lupe genommen.

Veganes Essen ist gesund.

Nicht unbedingt. Auf einem veganen Speiseplan stehen zwar verstärkt Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, die den Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Je stärker die Ernährung eingeschränkt wird, desto höher ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Mangelerscheinungen kommt. Wer dauerhaft vegan leben möchte, muss sich gut auskennen, auf eine ausgewogene Ernährung achten und gegebenenfalls Vitamin B12 und Vitamin D ersetzen.

Vegane Ernährung macht schlank.

Auch das stimmt nur bedingt. Grundsätzlich gilt, dass eine gesunde Ernährung beim Abnehmen helfen kann. Allerdings gibt es auch bei veganem Essen ungesunde Industrieprodukte mit Zusatzstoffen, Fett und Zucker. Eine vegane Ernährung alleine macht also nicht unbedingt schlank.

Vegane Produkte sind teuer.

Immer wieder hört man, dass eine vegane Ernährung teuer ist, da Ersatzprodukte meist teurer als die tierische Alternative sind. Auch dieser Mythos ist nicht ganz richtig. Fleischersatzprodukte sind nicht unbedingt nötig, um sich vegan zu ernähren. Viele pflanzliche Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Brot gehören - gerade wenn man saisonal einkauft - zu den günstigsten Produkten im Supermarkt.

Was sollte man bei einer veganen Ernährung beachten?

Auf tierische Produkte verzichten - was im ersten Moment so einfach klingt, wirft oft viele Fragen auf. Welche pflanzlichen Alternativen gibt es zu Milch und Eiern? Ist Wein eigentlich vegan? Kann jeder sich vegan ernähren oder wie sieht es beispielsweise bei kleinen Kindern aus?

Wenn man sich dann entschieden hat, sich an der veganen Ernährung zu versuchen, warten praktische Herausforderungen: Wie kocht man eigentlich vegan? SWR-Reporter Stephan Basters hat den Praxistest gemacht.

Dauer 4:05 min Veganes Essen – So funktioniert die Zubereitung Neulich gab es in einem Freiburger Discounter einen veganen Burger. Der war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Veganes Essen ist in. Wie aber funktioniert es vegan zu kochen?

Vor- und Nachteile veganer Ernährung

Ob man sich dauerhaft vegan ernähren möchte, hängt davon ab, welche Vor- und Nachteile man für das persönliche Leben, aber auch für Gesellschaft und Umwelt sieht. Bei wissenschaftlicher Betrachtung werden einige Vorteile des Veganismus deutlich: Das Risiko für verschiedene Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sinkt durch vegane Ernährung. Auch für Tiere und Umwelt gibt es Vorteile. Durch Massentierhaltung und die damit verbundene Futtermittelproduktion werden wertvolle Ressourcen verbraucht und die Umwelt durch Treibhausgase und die Abholzung des Regenwaldes belastet. Eine ausgewogene vegane Ernährung kann sich also positiv auf die Gesundheit auswirken, Tierleid verhindern und die Umwelt schonen.

Auf der anderen Seite ergeben sich auch Nachteile aus einer veganen Ernährung: Sich rein pflanzlich zu ernähren ist zunächst mit einigem Aufwand verbunden. Wer keinen Nährstoffmangel riskieren will, muss sich zunächst ausgiebig informieren und gegebenenfalls Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Auch ist es schwerer, spontan oder unterwegs zu essen, da die Auswahl an veganen Restaurants vor allem in ländlichen Regionen oder teilweise im Ausland nicht immer flächendeckend vorhanden ist. Der wohl größte Nachteil für die meisten ist jedoch der Verzicht auf geliebte Lebensmittel.

Dauer 6:14 min Vegan leben: Verzicht oder Gewinn? Ein freiwilliger Verzicht auf bestimmte Zeit. Besonders gut geht das beim Essen: Keine Süßigkeiten, kein Fleisch... Auf unbegrenzte Zeit haben sich jedoch Veganer das Ziel gesetzt, vollkommen auf tierische Produkte zu verzichten. Und die vegane Lebensweise bezieht sich nicht nur aufs Essen, sondern auch auf Kleidung, Kosmetikprodukte oder Accessoires. Nena Wagner war beim veganen Mitbring-Brunch in Karlsruhe und hat nachgefragt, ob die vegane Lebensweise wirklich ein ständiges Verzichten ist oder vielleicht eher ein Gewinn? Audio herunterladen (5,9 MB | MP3)

Vegane Rezepte

Wenn Sie jetzt Hunger haben und sich am veganen Kochen versuchen wollen, finden Sie zahlreiche vegane Rezepte auf unseren Seiten! Vielleicht ist Ihr Lieblingsessen Spaghetti Bolognese und Sie könnten niemals auf Hackfleisch verzichten? Dann probieren Sie doch ein mal unsere vegane Linsen-Bolognese.

Vegane Linsen-Bolognese SWR

Komplett auf eine vegane Ernährung umzusteigen können Sie sich gar nicht vorstellen? Vielleicht entdecken Sie trotzdem das ein oder andere vegane Gericht, das Sie in Ihren Speiseplan integrieren können. Wir wünschen einen guten Appetit!