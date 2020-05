Hat sich Ihre Rolle als Vater in der Corona-Zeit verändert?

per Mail teilen

Homeoffice, Kinderbetreuung, Home-Schooling: Während der Corona-Pandemie verändern sich in vielen Familien Zuständigkeiten. Auch bei Ihnen? Wie erleben Sie derzeit Ihre Rolle als Vater?

Das Leitbild der „neuen Väter“

Aktiver in der Kinderbetreuung, beruflich kürzer treten: Für viele junge Väter ist das ihr Anspruch an Vaterschaft. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

2007 führte die Bundesregierung das Elterngeld in Deutschland ein. Diese Leistung sollte Anreize für eine stärkere Beteiligung von Vätern an der Familienarbeit setzen. Eine öffentliche und politische Debatte über Vaterschaft kam auf. In vielen Aussagen war die Rede von den „neuen“ oder „engagierten“ Vätern. Die Bundeszentrale für politische Bildung nennt es ein „komplexeres Leitbild von Vaterschaft“: Mehr Zeit für die Kinder, beruflich kürzer treten, gleichzeitig die Familie versorgen.

„Junge Männer wollen es häufig anders machen als ihre eigenen Väter. [...] Sie wollen aktiver in der Vaterrolle sein, mehr mitkriegen vom Kind und liebevoller sein, als sie es selbst erlebt haben.“ Paula-Irene Villa Braslavsky (Soziologin, gegenüber faz.net)

Vor Corona: Zuhause bleiben eher optional

Der Anteil der jungen Väter, die eine berufliche Auszeit nehmen, ist seit Einführung des Elterngeldes zwar grundsätzlich angestiegen. Dennoch sind es weiterhin weniger als vier von zehn Vätern (37 Prozent), die in Deutschland in Elternzeit gehen - im Vergleich zu 90 Prozent der Mütter. Auch die Dauer der genommenen Betreuungsmonate unterscheidet sich stark zwischen Müttern und Vätern. Das fand eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 2019 heraus. Wichtigstes Argument für die Väter, auf eine längere Elternzeit - oder vollkommen - zu verzichten: Viele Haushalte sind auf das häufig höhere Vätereinkommen angewiesen. In der Vor-Corona-Zeit erschien die Betreuung von Kindern zuhause für viele Väter eher als Option denn als Normalität.

Während Corona: Vom „Können“ zum „Müssen“?

Die Corona-Pandemie hat jedoch viele Familienleben auf den Kopf gestellt. Kitas und Schulen blieben wochenlang geschlossen, die Arbeit wurde vom Büro ins Homeoffice verlagert. Damit kamen die Fragen auf: Wer übernimmt die Aufgaben zuhause, wer ist wofür zuständig? Millionen Eltern mussten sich neu organisieren, auch viele Väter zuhause bleiben, um Hausaufgaben zu überwachen, Essen zu kochen und Kinder zu betreuen.

Zwar zeigen erste Umfragen, dass meistens Frauen Kinderbetreuung, Homeoffice und Haushalt parallel stemmen oder beruflich zurückstecken. Aber auch viele Väter erleben eine Verschiebung von Aufgaben. So geht aus zwei Forsa-Umfragen im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) hervor: Vor der Corona-Krise war der Job für Väter der größte Stressfaktor, in der Pandemie sind es die Kinder. 42 Prozent der im April und Mai befragten Väter (von Kindern unter 18 Jahren) gaben an, wegen der Erziehung und Betreuung des Nachwuchses unter Druck zu stehen. Der Stressfaktor Job rutschte auf Platz zwei.

Wie ist es bei Ihnen? Hat sich Ihre Vaterrolle in der Corona-Zeit verändert und wenn ja, wie?