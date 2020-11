Der Gardasee in Italien zählt zu den schönsten Seen in Europa. Im Norden erinnert er an ein Fjord zwischen schroffen Felswänden. Im Süden öffnen sich die Berge, und der See zeigt seine beeindruckende Weite. Ob Wassersport, Wandern, Kultur oder Ausspannen – hier kommt jeder auf seine Kosten.