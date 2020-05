Planen Sie, im Sommerurlaub zu verreisen?

per Mail teilen

Der Sommerurlaub 2020 könnte in Bezug aufs Reisen eingeschränkt sein und sich völlig anders anfühlen als sonst. Wie sehen Ihre Pläne aus?

Noch nie war es so schwer, die „schönsten Wochen im Jahr“ zu planen und sich darauf zu freuen. Wegen Corona und Social Distancing könnte es schwer sein, Urlaub außerhalb von „Balkonien” zu genießen. Die weltweite Reisewarnung gilt mindestens bis 14. Juni.

Tourismus und Reisen im Südwesten bald wieder möglich: Hotels öffnen

Was Urlauber innerhalb Deutschlands tun dürfen, wird sehr unterschiedlich sein. Die Bundesländer entscheiden selbst, wann sie den Tourismus wieder anlaufen lassen wollen und Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen wieder gebucht werden dürfen. In Rheinland-Pfalz soll das ab 18. Mai möglich sein, und in Baden-Württemberg werden zu Pfingsten Beherbergungsbetriebe wie auch Campingplätze öffnen.

Ob am Rheinufer der Parkinsel in Ludwigshafen oder am Bodensee oder im Schwarzwald: Das sind Perspektiven für den Sommerurlaub 2020. dpa Bildfunk Ronald Wittek

Umfrage zu Reisemöglichkeiten: 44 Prozent erwarten Sommerurlaub daheim

Mitte April gingen die meisten Menschen in einer repräsentativen Umfrage von YouGov davon aus, dass diesen Sommer gar keine Reisen möglich sein werden: Knapp die Hälfte von rund 7.800 Befragten war davon überzeugt. Fast ein Drittel glaubte, dass man den Sommerurlaub wohl im eigenen Land verbringen müsse.

Viele Urlaube und Reisen bereits storniert

Da die Situation in den klassischen Urlaubsländern noch schlechter kalkulierbar ist, wurden viele Reisebuchungen schon storniert oder umgebucht.

Wir möchten gerne von Ihnen wissen, ob Sie dieses Jahr Reisepläne für Ihren Sommerurlaub haben. Stimmen Sie ab und kommentieren unten gerne ausführlich.