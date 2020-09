Jeden Tag präsentieren wir Ihnen auf der SWR.de-Homepage unser „Rezept des Tages“. Heute verraten wir Ihnen, welche Rezepte in dieser beliebten Rubrik am besten bei den Nutzerinnen und Nutzern ankamen.

Schwäbische Spezialitäten oder einfache Klassiker? Deftige Gerichte oder süße Naschereien? Wir stellen Ihnen hier die zehn beliebtesten Rezepte vor. Vielleicht ist die ein oder andere Anregung für Ihr Mittag- oder Abendessen dabei.

Für alle, die es eilig haben und neugierig sind, hier geht es zu unserer Nummer 1.

Platz 10: Knusprige Zimtecken

Unsere knusprigen Zimtecken sind eine schöne Leckerei zu Kaffee oder Tee, oder auch für das Müsli zum Frühstück. Die Zubereitung der kleinen Plätzchen ist leicht und dauert etwa zwei Stunden. Die Zucker- und Zimtmenge kann je nach Geschmack variiert werden.

Platz 9: Vegetarische Lasagne mit fruchtigem Kopfsalat

Lasagne zählt zu den Lieblingsgerichten der Deutschen. Doch statt Hackfleich kann diese auch mit frischem saisonalem Gemüse zubereitet werden und ist somit vegetarisch. Dazu können Sie einen fruchtigen Salat mit Brombeeren und Himbeeressig servieren.

Platz 8: Damen und Herren – Ein altes Bauerngericht

SWR SWR -

Bei diesem Namen denkt man zunächst eher nicht an Essen. Die jüngere Generation muss das Pfälzer Traditionsgericht wohl auch erstmal googlen. Bei diesem Essen treffen die „Damen“ (Kartoffeln) auf die „Herren“ (Wasserspatzen) – dabei spielt die Konsistenz eine entscheidende Rolle. Als Beilage eignet sich Obst oder Apfelmus.

Platz 7: Bratkartoffeln – Klassiker mit wenigen Zutaten

Bratkartoffeln sind ein echter Klassiker, für den man nur wenige Zutaten benötigt: Kartoffeln, Zwiebeln, Schmalz oder Butter und Gewürze. Wer's mag kann auch noch Speckwürfel anbraten und dazugeben. Die Kartoffeln werden gekocht, gepellt und in feine Scheiben geschnitten. Diese werden zusammen mit den Zwiebeln in der Pfanne goldbraun angebraten. Und schließlich mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Platz 6: Käsespätzle aus dem Ofen

Käsespätzle – ein typisch süddeutsches Wohlfühlgericht, das für Glückseligkeit am Esstisch sorgt. Je nach Geschmack kann der passende Käse gewählt werden, zum Beispiel ein kräftiger Bergkäse. Das deftige Essen ist ideal für kühle Herbst- und Wintertage. Dazu passt ein leichter Blattsalat.

Platz 5: Kartoffelgratin

SWR Steffen Tröger

Immer wieder lecker ist auch Kartoffelgratin und sehr einfach in der Zubereitung. Dafür müssen nämlich nur die Kartoffeln geschält, geschnitten, gewürzt und in der Auflaufform eschichtet werden. Etwas Sahne darüber geben und ab in den Ofen. Kartoffelgratin eignet sich als eigenständiges Gericht oder als Beilage.

Platz 4: Lauch-Kartoffelsuppe

Getty Images Thinkstock -

Lauch ist der Allrounder unter den Gemüsen. Er hat das ganze Jahr über Saison und lässt sich vielvältig verarbeiten. Die Vichysoisse (Lauch-Kartoffelsuppe) kann im Herbst und Winter heiß und im Sommer auch kalt gegessen werden. Ihre Zubereitung ist simpel und kann Kochmuffeln gelingen. Wichtig ist, dass der Lauch zunächst richtig und sorgfältig gewaschen wird.

Platz 3: Hermann – Kult-Kuchen der Achtziger

Wir sind in den Top 3 angelangt. Aber wer oder was ist Hermann? Ein wunderbarer Teig, aus dem man die leckersten Kuchen backen kann! Erinnern Sie sich an den Trend aus den Achtzigern? Er zählt definitiv zu den Trends, die man wieder aufleben lassen sollte. Setzen Sie selbst einen Teig an und starten Sie den freundlichsten und leckersten Kettenbrief, den es je gegeben hat. Es ist ganz einfach!

Platz 2: Quarkküchlein mit Kirschgrütze

SWR SWR -

Die Quarkküchlein mit einer feinen Grütze aus Sauerkirschen eignen sich hervorragend als Dessert. Aber natürlich auch als Hauptspeise für alle, die gerne Süßes essen. Da die Grütze etwa eine Stunde abkühlen muss, empfiehlt es sich diese zuerst zuzubereiten. Für die Quarkküchlein werden alle Zutaten gut verrührt und der Teig anschließend in kleinen Portionen in Butter ausgebacken.

Platz 1: Flachswickel nach Omas Rezept

Flachswickel SWR SWR -

Das meist abgerufene Rezept des Tages auf der SWR.de-Homepage sind Omas Flachswickel. Die Schwäbische Spezialität ist ein Hefeteig-Gebäck, das vor dem Backen mit Hagelzucker bestreut wird. Flachswickel schmecken besonders gut zu frischem Kaffee oder heißem Kakao. Beim Vernaschen darf gerne in Kindheitserinnerungen geschwelgt werden.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!