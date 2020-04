Ostern steht vor der Tür und das Wetter ist frühlingshaft warm. Doch der Besuch bei Familie und Freunde, das gemeinsame Grillen im Park oder Ausflüge müssen dieses Jahr leider ausfallen. Wir haben für Sie ein paar Tipps zusammengestellt, damit in den nächsten Tagen keine Langweile aufkommt.

1. Raus aus den vier Wänden …

… in den Garten oder auf den Balkon. Das Wetter soll in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz über die Ostertage weiterhin so sonnig und warm bleiben. Vor allem der Karfreitag lädt zum Sonne tanken ein. Und wenn Sie in den vergangenen Wochen keine Zeit dafür hatten, können Sie nun ihren Garten oder Balkon auf Vordermann bringen.

Hier finden Sie weitere Tipps für den heimischen Garten und Balkon.

2. Binge-Watching auch ohne Netflix und Co.

Wer weder Garten noch Balkon hat, oder seine Zeit lieber drinnen verbringt, sollte einen Blick in die SWR Mediathek werfen. Hier finden Sie ein großes Angebot an Spielfilme, Serien und Dokumentationen.

Wer nicht lange suchen möchte, bekommt hier eine kleine Vorauswahl:

3. Bewusst Zeit nehmen, um ein Buch zu lesen

Wie wäre es mit einem Buch? Der Tipp ist nicht neu, kann aber nicht oft genug genannt werden. Mit Büchern können wir in fremde oder auch bekannte Welten reisen, ohne dabei das Haus zu verlassen. Auf meinem Nachttisch liegen gerade „Frühstück mit Elefanten“ von Gesa Neitzel (Ullstein, 2018), die uns auf ihrer Ranger-Ausbildung nach Südafrika mitnimmt und der Debütroman von Ocean Vuong „Auf Erden sind wir kurz grandios“ (Hanser, 2019). Wer nicht selbst lesen möchte, kann alternativ auch ein Hörbuch anhören.

Hier finden Sie weitere Leseempfehlungen.

4. Bilder anschauen

Fotoalben oder -bücher schaut man zumindest ab und zu noch an. Aber was ist mit den Bildern, die seit Jahren ungesehen in einem Ordner auf dem Laptop liegen? Oder mit den lustigen Memes, die man mal geschickt bekommen hat und dann auch wieder vergessen hat? Gerade an den Feiertagen ist Zeit mit der Familie, alte Fotos vom Urlaub rauszusuchen und nochmal anzuschauen. Auch alleine können Sie sich damit gedanklich an schöne Orte zurückversetzen und Erinnerungen aufleben lassen.

5. Kleiderschrank sortieren

Wer nur begrenzten Platz in seinem Kleiderschrank hat, der kann an diesem Wochenende die Winterkleidung gegen luftigere Frühlings- und Sommersachen austauschen. Wer seine gesamte Kleidung im Kleiderschrank unterbringen kann – alle Achtung –, der kann die Frühlingskleidung zumindest prominenter platzieren. Nebenbei können vergessene Teile wieder entdeckt werden. Oder Sie misten gründlich aus und schaffen somit Platz für neue Lieblingsstücke.

Minimalismus im Kleiderschrank: Das Konzept „Capsule wardrobe“

6. Spielenachmittag und -abend

Was hilft gegen Langeweile besser als ein Spiel? Wenn Sie allerdings keine Lust auf eine unendliche und nervenaufreibende Runde „Monopoly“ haben, gibt es zahlreiche Alternativen:

Viele Spiele wie „Stadt, Land, Fluss“, „Wer bin ich?“, „Kniffel“ oder „Black Stories“ können auch ganz einfach via Telefon oder Video-Anruf zusammen gespielt werden.

7. Selbst Bier brauen

Obwohl Bars und Kneipen momentan geschlossen haben, müssen Sie auf Bier nicht verzichten. Statt es im Supermarkt zu kaufen, können Sie es auch einfach selbst brauen. Dafür gibt es spezielle DIY Bier-Brausets für zu Hause, die Sie online bestellen können. Falls es jetzt vor Ostern zu knapp wird: Das eigene Bier ist sicher etwas für den ganzen Sommer.

8. Einfach mal nichts tun

Ob im Garten oder auf dem Sofa, einfach die Augen zu machen und die Seele baumeln lassen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt eine neue Sprache lernen, eine Challenge starten oder wieder mehr Sport machen. Nichts tun, heißt nicht automatisch Langeweile zu haben, sondern die Ruhe ganz bewusst zu genießen. Also entspannen Sie sich und tun Sie nur das, was Ihnen gut tut.

Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage!