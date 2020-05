Das sonnige Wetter verabschiedet sich leider und das Wochenende wird grau und regnerisch. Für ein bisschen Abwechselung zu Hause haben wir für Sie eine Auswahl der besten Filme und Dokumentationen zusammengestellt. Die Highlights für den Südwesten - unbedingt anschauen!

Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm

Die Dreigroschenoper, wie man sie noch nie gesehen hat: anspielungsreich, überbordend musikalisch und frech. Regisseur und Autor Joachim A. Lang lässt Realität und Fiktion verschmelzen, wechselt fließend zwischen Brechts Kampf gegen die Filmindustrie und seiner Verfilmung der Dreigroschenoper, wie es sie niemals gab.

Diese SWR-Produktion ist hochkarätig besetzt - unter anderem mit Lars Eidinger, Tobias Moretti, Hannah Herzsprung, Joachim Król, Robert Stadlober und Max Raabe. „Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm“ wurde beim New York Festival 2019 mit dem Gold Award in der Kategorie „Spielfilme“ ausgezeichnet.

Königin der Nacht - Bäuerin und Escort-Lady

Ein Paar ist bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen, um seinen Traum vom naturnahen Bauernleben auf dem Biohof zu retten. Gefangen zwischen Schuldendienst und Milchpreisverfall soll ein ungewöhnlicher Nebenjob von Inga die Lösung bringen.

Die Geschichte von „Königin der Nacht“ basiert auf einer realen Vorlage, auf deren Grundlage das Drehbuch entstand.

Nichts für Feiglinge

Der Musikstudent Philip genießt sein lockeres Studentenleben zwischen WG-Küche, Kneipe und knisterndem Flirt mit seiner neuen Nachbarin Doro. Bis er erfährt, dass seine Großmutter Lisbeth unter Demenz leidet.

Der mit Hannelore Hoger und Frederick Lau hochkarätig besetzte Film behandelt ein ernstes Thema mit großer Sensibilität und feinem Humor.

Spielfilm-Tipp zum Muttertag Mutter reicht's jetzt Zum 35. Hochzeitstag möchte Barbara sich mit einer Reise in die Provence einen Traum erfüllen, doch ihr Mann Karl lässt sich nicht erweichen. Der Zufall führt Barbara in einen Französischkurs. Ihre Familie wundert sich, warum Mama aufblüht. Ab 9. Mai 2020, 16:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar

Dokumentarfilm: Der Mann, der zweimal starb

Als der israelische Filmemacher Yair Lev sich wegen einer Erbschaft um die Papiere seines in Wien geborenen und in Israel verstorbenen Großvaters kümmert, macht er eine mysteriöse Entdeckung. Neben seinem Großvater gibt es noch einen zweiten Ernst Bechinsky, mit denselben Geburtsdaten. Die Identität seines Großvaters wurde kurz nach 1945 anscheinend von einem hohen Nazi gestohlen.

Der Regisseur begibt sich auf intensive Spurensuche, indem er wie ein Detektiv Schritt für Schritt die verzweigte Wahrheit ans Licht bringt.

Doku: Kreuzfahrt und Corona - Ein Passagierschiff auf Irrwegen

568 Passagiere und 423 Crewmitglieder sitzen 18 Tage lang auf dem Kreuzfahrtschiff MS Amera fest - wegen Corona dürfen sie in Brasilien nicht von Bord gehen. Was bedeutet eine so lange Zeit auf See ohne Warenannahme, ohne Müllabgabe?

In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen auch unsere Dokumentationen über wahre Heldinnen und Helden aus dem Südwesten, die sich in der Corona-Krise selbstlos für ihre Mitmenschen einsetzen.

Da ist beispielsweise Sozialarbeiter Ralf Blümlein, der unbeirrt und als einer der ersten die Binger Tafel wiedereröffnet. Oder auch die Chorleiterin Ellen Strauss-Wallisch, die 150 Online-Sänger motiviert, mit ihr Musik zu machen. Schauen Sie rein - es lohnt sich!

Für Eisenbahnromantiker geht's in die Schweiz

Im Berner Oberland am Ostufer des Brienzer Sees ist die Brienz-Rothorn-Bahn zwischen Mai und Oktober täglich unterwegs. Sie ist die älteste Zahnradbahn der Schweiz, die auf unveränderter Streckenführung mit Originaldampflokomotiven und Originalwagen heute noch in Betrieb ist.

Das Wasser, die Berge und die Gebirgszahnradbahn bieten beeindruckende Facetten in dieser außergewöhnlichen Landschaft im Herzen der Schweiz.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und gute Unterhaltung.

Sie haben eine Anmerkung oder noch einen Vorschlag für einen sehenswerten SWR Beitrag? Dann klicken Sie unten auf „Kommentare“.