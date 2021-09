Leckere Tees finden und richtig zubereiten

per Mail teilen

Nach Wasser ist Tee das beliebteste Getränk der Welt. Im Vergleich zu Kaffee ist Tee vielfältiger in Geschmack und Zubereitung. Als Wachmacher hält er außerdem länger an.

Inzwischen ist Tee auch ein echtes Trend-Getränk - vergessen ist der Hype vor rund zehn Jahren um Milkshake-artige, verzuckerte Bubble-Teas mit gefüllten Kügelchen. Nun wird Tee in ausgefallenen Mischungen angeboten, mit fruchtigen oder „Superfood“-Zutaten aufgemotzt oder in „verschärfter“ Variation mit frischem Ingwer. In einem Café darf man inzwischen durchaus erwarten, dass zum Beispiel Grüntee nicht zu heiß aufgegossen wird - ansonsten ist es vielleicht sinnvoll, das Café zu wechseln ...

“Man trinkt Tee, damit man den Lärm der Welt vergisst“, lautet ein chinesisches Sprichwort. Mit einer Tasse Tee verbindet man nicht nur Ruhe und Muße, sondern auch Gesundes wie Erkältungstee oder Trends wie besondere Teemischungen, Grüntee und Matcha – bekannt aus der japanischen Teezeremonie.

Wachmacher Tee: Anders als bei Kaffee wirkt das Koffein länger

Natürlich ist es auch Geschmackssache, morgens lieber Kaffee oder Tee zu trinken, um das Munterwerden zu unterstützen. Im Gegensatz zu Kaffeebohnen wirkt das Koffein in echtem Tee aus Blättern der Teepflanze (kein Kräuter- oder Früchtetee zum Beispiel) zunächst langsamer. Aber „beim Kaffeetrinker geht das einmal nach oben, sackt aber schnell runter. Tee braucht zwar etwas länger, bis die Konzentration da ist, aber dann hält sie auch länger“, sagte der Baiersbronner Tea-Master Björn Deinert im SWR.

Tee aufgießen: Sorte, Wassertemperatur und Ziehzeit sind entscheidend

Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen über die Zubereitung von Tee wie Teesorten – überspitzt gesagt. Kochendes Wasser tötet sicher eventuelle Keime im Tee ab, eignet sich aber nicht so gut für Tees mit zartem Blatt und Aroma oder Grüntee. „80 Grad ist toll für grünen Tee“, sagte der Teefachmann Deinert. Man könne Grüntee zwar auch mit höherer Temperatur aufgießen, aber dann müsse man noch mehr bei der Ziehzeit aufpassen.

Wassertemperatur ohne Thermometer einschätzen Unmittelbar nach dem Aufkochen: etwa 95 Grad

1 Minute nach dem Aufkochen: etwa 80 Grad

3 bis 4 Minuten nach dem Aufkochen: etwa 70 Grad

8 bis 9 Minuten nach dem Aufkochen etwa: 60 Grad Es gibt auch folgenden Ratschlag: Für eine große Teetasse kochendes Wasser nur bis ca. drei Zentimeter unter den Rand eingießen, den Rest mit kaltem Wasser auffüllen, dann den Tee reinhängen.

Zartere Teesorten wachsen in höheren Lagen

Der erste Aufguss ist viel stärker und hat einen intensiven Duft. Die meisten Grüntees schmecken nach etwa einer bis zweieinhalb Minuten Ziehzeit.

Da die Ziehzeit ebenso Geschmackssache ist wie die vielen Sorten an Tee, hilft nur auszuprobieren oder sich im Teefachhandel beraten zu lassen. Normalerweise werden leichtere, feinere Teesorten in höheren Lagen angebaut. Zu den beliebtesten Schwarztee-Sorten zählen Ceylon, Darjeeling und Assam.

Egal ob drei oder fünf Minuten: nicht die Dauer des Ziehens ist dafür verantwortlich, wie anregend ein Tee wirkt, sondern wie viel Koffein in der Sorte steckt und wie viel Teeblätter man pro Tasse oder Kanne nimmt. Aus einem anregenden Tee wird also bei längerem Ziehen kein beruhigendes Getränk.

Zubereitung und Gesundheitsnutzen von Tee

Hartes und weiches Wasser: Beide haben Vorteile

Für die meisten Teesorten, insbesondere feine Tees mit zartem Geschmack, ist weiches, kalkarmes Wasser zum Aufbrühen ideal. Bei kräftigem Schwarztee mit vielen Gerbstoffen kann man auch hartes Wasser nehmen: Die Mineralien Calcium und Magnesium darin binden einerseits Bitterstoffe. Andererseits kann auch eher ein unangenehmer, kalkiger Film auf der Tee-Oberfläche entstehen.

Erster Aufguss in den Ausguss – danach ist Tee weniger anregend

So kann man die anregende Wirkung von Tee reduzieren: Die Teeblätter mit etwas Wasser aufgießen, maximal eine Minute ziehen lassen und diesen Aufguss wegschütten. Nun werden die Teeblätter vollständig aufgegossen. Die Methode verringert die Bitterkeit und die anregenden Inhaltsstoffe in starken Tees. Ein guter Rat für Teetrinker, die einen „Schlummertrunk“ vor dem Schlafengehen genießen wollen.

