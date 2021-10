Mord im „Tatort“ wegen Seltener Erden - was ist das?

In der „Tatort“-Folge am Sonntagabend ging es um Mord, versuchten Versicherungsbetrug und um Seltene Erden. Hier erfahren Sie, was das genau ist, und warum wir es häufig in den Händen halten.

Aus dem Tresor einer Firma für Solartechnik verschwinden angeblich so genannte Seltene Erden. Eine Versicherung soll betrogen werden, und natürlich passiert auch noch ein Mord. Das ist die Mini-Fassung des „Tatort“, der am Sonntag im Ersten lief. Manche Zuschauer haben sich sicherlich gefragt: Seltene Erden, was ist das denn? Seltene Erden sind eigentlich nicht selten Seltene Erden: Eine in Peru gefundener Klumpen, der Mangan enthält dpa Bildfunk Oliver Berg Seltene Erden sind nicht wirklich so selten. 17 Metalle heißen so, weil man sie zuerst in seltenen Mineralien entdeckt hat. Inzwischen weiß man aber, dass sie sehr reichlich vorhanden sind - nur eben in sehr geringen Konzentrationen. Und das bedeutet, dass sie schwierig abzubauen sind. Deshalb lohnt das nur an wenigen Stellen. Seltene Erden stecken unter anderem in Smartphones Fast die Hälfte der Weltproduktion Seltener Erden stammt aus einer einzigen Lagerstätte in China. Das Land hatte mal fast ein Monopol auf diese wichtigen Rohstoffe für das Digitalzeitalter. Das hat um 2010 dazu geführt, dass die Preise geradezu explodiert sind. Bei der Produktion von Smartphones werden Seltene Erden verwendet. Die SWR-Sendung „Natürlich!“ berichtet zum Thema:

Die Angst ging um, dass es nicht genügend Seltene Erden für Handys, Chips und Elektromotoren geben könnte. Die hohen Preise haben dazu geführt, dass alte Minen in Kalifornien wieder geöffnet und neue in Australien gebaut wurden. Die Abhängigkeit von China ist damit wenigstens ein bisschen gesunken. Die Metalle gibt es auch in Sachsen und im Harz - aber lohnt sich das? Theoretisch gäbe es auch bei Delitzsch in Sachsen und im Harz Seltene Erden und sehr große Vorkommen in der Tiefsee. Die Frage ist aber nicht, ob man die Seltenen Erden dort abbauen kann, sondern zu welchem Preis. Sobald der Preis nämlich zu hoch ist, suchen die Ingenieure sofort nach Alternativen. Modernere Technik benötigt weniger Seltene Erden - teuer wie Silber Für die Magnete in einer Windkraftanlagen zum Beispiel werden inzwischen drei Viertel weniger Dysprosium benötigt. LEDs brauchen 15- bis 20-mal weniger seltene Erden um das gleiche Licht zu erzeugen wie die klassische Glühbirne oder die Energiesparlampe. Die Preise sind in den meisten Fällen wieder drastisch gesunken. Trotzdem: ein Kilogramm Neodym kostet 70 Euro, Terbium sogar 600 Euro. Ungefähr so viel wie Silber.