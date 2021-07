per Mail teilen

"Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein" – so etwas wünschen wir uns alle im Leben. Aber einige Freundschaften sind ungewöhnlicher als andere: Wir stellen Ihnen einige außergewöhnliche Beziehungen vor – nicht nur zwischen Menschen.

Therapie statt Schlachtbank

Vom Kandidaten für die Schlachtbank zum Therapieochsen – diesen Lebenswandel hat Ochse Mika seiner Besitzerin Annika Schwarz zu verdanken. Die hat ihm schon kurz nach seiner Geburt versprochen, dass er niemals geschlachtet werden würde. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

https://www.facebook.com/watch/?v=742061653345604

Eine interkulturelle Freundschaft

Die Opernsängerin Cornelia Lanz und Zaher Alchihabi haben sich auf Anhieb gut verstanden. Die beiden verbindet die Liebe zur Bühne und Schauspielerei, sie geben sich gegenseitig Kraft und inspirieren einander. Für Zaher war die Schauspielerei auch gleichzeitig der Beginn eines neuen Lebens, nachdem er 2015 aus seiner Heimat Aleppo in Syrien flüchten musste.

Mit einer künstlichen Intelligenz befreundet sein - geht das?

In Judith Newmans Buch "Hey Siri, willst du mich heiraten?" geht es um die ungewöhnliche Freundschaft ihres autistischen Sohnes mit der künstlichen Intelligenz Siri. Warum diese Kombi so gut funktioniert, können Sie nicht nur im Buch nachlesen, sondern auch hier hören:

Zwei Klugscheißer über wahre Freundschaft

Etwas wirr, aber in gewohnt humoristischer und ganz besonders sympathischer Weise philosophieren Wigald Boning und Bernhard Hoëcker in unserem SWR1 Format "Gute Frage" darüber, was wahre Freundschaft sei. Wie sie zu dem Schluss kommen, dass die beiden vielleicht doch keine reine Zweckgemeinschaft sind, hören Sie hier:

Seit mehr als 60 Jahren Freundinnen

Sie haben sich in den Fünfzigern beim Studium in Heidelberg kennengelernt und treffen sich heute, mit über achtzig, immer noch. Die fünf Freundinnen haben alle unterschiedliches erlebt, aber über eines sind sie besonders froh: Wenn sie sich einmal im Jahr treffen, können sie genau da anknüpfen, wo sie beim vorigen Mal aufgehört haben.

Berühmte Freunde

Ob fiktiv oder real, Freundschaften sind etwas Tolles. Kennen Sie alle diese berühmten Freundespaare?