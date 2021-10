Die Zeit zwischen Jahren endlich einfach mal entspannen und auf der Couch lümmeln. Der SWR hat passende Highlights im Fernsehprogramm dafür - und dazu das Beste aus dem Weihnachtsprogramm zum Nachschauen in der Mediathek.

Jahresrückblick mit „Mathias Richling - Das Jahr 2019“

27. Dezember 23:30 Uhr und 30. Dezember, 23:45 Uhr

Der amüsante Jahresrückblick mit Kabarettist Mathias Richling ard-foto s2-intern/extern SWR/Patricia Neligan

Spätabends noch die Lachmuskeln massieren lassen: Das erledigt Mathias Richling mit seinem kabarettistischen Jahresrückblick mit links. Er schlüpft in die Rollen von Prominenten wie Florian Silbereisen, Annegret Kramp-Karrenbauer, Boris Johnson oder Günter Oettinger.

Dodokay alias Dominik Kuhn: „Die 1.000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“

28. Dezember, 00:15 Uhr

Wer sich weiter amüsieren möchte, lässt den Fernseher nach Mathias Richling eingeschaltet: Der Komiker Dominik Kuhn, besser bekannt als Dodokay, hat Fritz Langs Filmklassiker „Die 1.000 Augen des Dr. Mabuse“ einen anderen Ton verpasst, nämlich auf Schwäbisch. Deshalb auch der neue Filmtitel „Die 1.000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“.

Ein kleiner Vorgeschmack auf den schwäbischen Klassiker:

Johann Lafer mit „Tellertausch“: Vier Kochprofis und wechselnde Kochstellen

28. Dezember, 17:15 Uhr

Gastgeber Johann Lafer und die Profiköche Cornelia Poletto, Ali Güngörmüs, Nelson Müller und Caroline Autenrieth (v.l.) ard-foto s2-intern/extern NDR/Gunnar Nicolaus

Kreatives Kochen als Herausforderung für die vier aus dem Fernsehen bekannten Spitzenköche Cornelia Poletto, Caroline Autenrieth, Nelson Müller und Ali Güngörmüs. In 35 Minuten müssen sie ohne Rezept etwas zubereiten. Doch Moderator und Starkoch Johann Lafer lässt sie zwischendurch mehrmals die Kochstellen untereinander tauschen.

Die Sendung „Tellertausch“ ist jetzt schon in unserer Mediathek zu sehen.

Beethoven-Jubiläum 2020: „John Neumeiers Beethoven Projekt“

29. Dezember, 22:35 Uhr

Das bevorstehende Beethoven-Jubiläum 2020 rückt John Neumeiers künstlerische Adaption „Beethoven-Projekt“ in den Fokus der Öffentlichkeit. Im Oktober tanzte das Hamburg Ballett auf der Bühne des Baden-Badener Festspielhauses.

„Nuhr 2019 - Der Jahresrückblick“ mit Dieter Nuhr

30. Dezember, 22:45 Uhr

Der Mensch lernt offenbar weder aus der Wissenschaft noch aus der Geschichte. Was soll man davon halten? Der Kabarettist Dieter Nuhr zieht daraus seine gewohnt satirischen Schlüsse.

Dieter Nuhrs Jahresrückblick ist schon als Video verfügbar:

„Der 90. Geburtstag“ oder „Dinner for one“: Wiedersehen mit Miss Sophie

31. Dezember, 19:25 Uhr

Der Silvesterklassiker um Miss Sophies 90. Geburtstag, ihre vier toten Freunde als imaginäre Gäste und Butler James. Auch wenn Fans den Sketch sicherlich schon fast auswendig können, amüsiert man sich gerne immer wieder vor dem Jahreswechsel über den Satz „Same procedure as every year, James!“

„Verstehen Sie Spaß – Silvesterknaller“

31. Dezember, 23:20 Uhr

Guido Cantz präsentiert an Silvester ein Best of von „Verstehen Sie Spaß?“ ard-foto s1 SWR/Wolfgang Breiteneicher

Das Beste kommt zum Schluss: Guido Cantz präsentiert kurz vor Mitternacht beliebte und lustige Filme aus der Schatzkiste von „Verstehen Sie Spaß?“. Sie können sich trotz später Stunde bis zum Schluss amüsieren, denn die Sendung endet pünktlich zum Jahreswechsel.

Weihnachts-Highlights zum Nachschauen in der Mediathek

„Weihnachts-Männer“ mit Heiner Lauterbach, Annette Frier und Oliver Korittke

24. Dezember, 13:45 Uhr

Wolfgang Stumph, Annette Frier, Heiner Lauterbach und Oliver Korittke in der Komödie „Weihnachtsmänner“ ard-foto s2-intern/extern SWR/ARD Degeto/Erika Hauri

Sind drei Freunde im Weihnachtsmann-Kostüm (Wolfgang Stumph, Heiner Lauterbach und Oliver Korittke), die an Heiligabend bei einem Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappt werden, eine gesuchte Verbrecherbande? Die schlagfertige Kommissarin Caroline Bremer (Annette Frier) versucht den Fall schnell zu lösen. Diese Verwechslungskomödie basiert auf dem italienischen Kinoerfolg „La banda dei Babbi Natale“.

Tier-Doku weltweit: „Weihnachten in der Wildnis“

24. Dezember, 15:15 Uhr

Das heimelige Zuhause nicht verlassen und dennoch eintauchen in die eiskalte Wildnis in der Weihnachtszeit. Die Dokumentation macht Abstecher zu den Bisons in den Badlands Nordamerikas, nach Australien, Tasmanien, an den Amazonas, in die brasilianischen Savannen und Kanada.

Weihnachtsstress in „Oh Tannenbaum“ mit Jutta Speidel

25. Dezember, 10:00 Uhr

Dem grantigen Dr. Wagner (Günther Maria Halmer, 2.v.r.) gefällt es gar nicht, dass Rita (Jutta Speidel, r.), ihre Mutter, ihr Enkel und der Nachbarsfreund Weihnachten in seiner Wohnung feiern. ard-foto s2-intern/extern ARD Degeto/Reiner Bajo

Der erfolgreiche Anwalt Dr. Wagner ist Workoholic und ein Ekel. Als ein Wasserrohrbruch in seinem Mietshaus an Weihnachten Wohnungen überschwemmt, nisten sich die Nachbarn in seiner Penthousewohnung ein. Der Start für viele Turbulenzen und witzige Szenen in dem Spielfilm „Oh Tannenbaum“.

43. Internationales Zirkusfestival von Monte Carlo

26. Dezember, 20.15 Uhr und 27. Dezember, 14:00 Uhr

In diesem Jahr haben bei dem berühmten Zirkusfestival Monte Carlo rund 200 Artisten aus 18 Ländern ihr atemberaubendes Können gezeigt. Lassen Sie sich in eine Welt der Magie, Akrobatik, Jonglage und Clownerie entführen.