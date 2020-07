per Mail teilen

Sie sind eine Familie aus Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz? Sie leben mit mehreren Generationen unter einem Dach? Sie wollten immer schon mal wissen, wie gut Sie mit Strom haushalten können und wieviel Strom Sie wirklich zum Leben brauchen? Dann gehen Sie mit uns auf "Strom-Diät"! Bewerben Sie sich und werden Sie unsere #stromlos-Familie!

Um was geht’s genau:

Der SWR plant für November ein zweiwöchiges Experiment zum Thema Strom und Nachhaltigkeit. Konkret möchten wir eine Mehrgenerationen-Familie aus dem Sendegebiet zwei Wochen lang in Ihrem Zuhause auf "Strom-Diät" setzen und schauen: Wie gut lässt sich – zumindest temporär – auf Strom verzichten und wie kann man sich im Alltag auch ohne Strom helfen oder selbigen womöglich selbst erzeugen? Wenn sich unsere #stromlos-Familie in diesem Experiment gut schlägt und nachhaltig mit Strom umgeht, winkt als Belohnung eine Solaranlage fürs Dach!

Haben wir Interesse geweckt?

Möchten Sie mit Ihrer Familie bei unserem Projekt #stromlos mitmachen? Dann tragen Sie Ihre Kontaktdaten hier in unserem Formular ein. Viel Erfolg!

Bewerbungsschluss: 14. August 2020

Datenschutzerklärung: Die hier eingegebenen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt (bitte beachten Sie hierzu die Datenschutzerklärung des SWR). Die Daten werden ausschließlich für das SWR Projekt #stromlos erhoben und an den Auftragsproduzenten, TELLUX next GmbH, weitergeleitet. Ihre Daten werden nach Abschluss des Projekts gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben.