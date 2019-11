Ist eine zweite Rheinbrücke zwischen der Pfalz und Karlsruhe wirklich nötig?

per Mail teilen

Die Umweltschutzorganisation BUND ist mit ihrer Klage gegen eine zweite Rheinbrücke zwischen dem pfälzischen Wörth und Karlsruhe gescheitert. Jedenfalls in Rheinland-Pfalz, denn der juristische Streit geht weiter.

Das Oberverwaltungsgericht in Koblenz ist der Argumentation des BUND nicht gefolgt. Die Organisation hatte moniert, dass durch eine zweite Rheinbrücke Naturschutzgebiete und seltene Tierarten leiden könnten. Jetzt wird mit Spannung erwartet, wie der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim im kommenden Jahr entscheiden wird, bei dem der BUND ebenfalls Klage eingereicht hat.

Auch die Stadt Karlsruhe hat Klage eingereicht

Die 1966 gebaute Brücke, die momentan saniert wird, ist ein Stau-Schwerpunkt in der Region Südpfalz-Nordbaden. 80.000 Fahrzeuge überqueren hier täglich den Rhein. Ob zur Entschärfung der Verkehrslage eine zweite Rheinbrücke gebaut werden soll, ist auch in Karlsruhe umstritten. Die Stadt Karlsruhe hat vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss eingereicht. Sie sieht mögliche Alternativen nicht ausreichend berücksichtigt.

