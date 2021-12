Das sind unsere Streaming-Tipps für Weihnachten

per Mail teilen

Über die Weihnachtsfeiertage haben wir Zeit, uns zu besinnen. Aber was, wenn wir fertig mit Besinnen sind und die Langeweile sich langsam einstellt? Wir haben für Sie die besten Angebote aus dem SWR zusammengestellt!

Was lange währt – wie viel Vorlauf das Weihnachtsgeschehen wirklich braucht

Schon im September findet man die ersten Lebkuchen im Supermarktregal, an anderen Stellen macht sich Weihnachten sogar noch früher bemerkbar: Zum Beispiel im (Glüh-)Weinanbau. Auch Weihnachtssterne brauchen natürlich ihre Zeit zum Wachsen, um zum Fest in voller Blüte zu stehen. Wie lange und intensiv sich die ganze Wirtschaft auf Weihnachten vorbereitet, können Sie in unserer Dokumentation sehen:

Weihnachten in den 50ern und 60ern – Zeitzeugen erzählen

War früher wirklich mehr Lametta? In den Fünfzigern und Sechzigern vielleicht noch nicht, aber am liebsten erinnert man sich an die vielen selbst gemachten Plätzchen, die gemeinsamen Spieleabende, das Beten, Singen und natürlich die Geschenke. Die Advents- und Weihnachtszeit gestaltete sich noch etwas anders: Mit weniger Einkaufsstress und mehr selbstgemachten Geschenken. Archivaufnahmen von Nikoläusen auf Fahrrädern, Straßeninterviews und Erzählungen von Zeitzeugen lassen die Weihnachtszeit von vor 60, 70 Jahren wieder auferstehen:

Michael Patrick Kelly verzaubert im SWR3 Livekonzert

Ein Konzert ohne Publikum, das klingt erstmal eher schnöde. Aber nicht nur die Zuhörenden waren begeistert von der Art, wie das Livekonzert von dem amerikanisch-irischen Künstler stattfand:

„Diese Videowall von euch, das war echt der Knaller"

Der Knaller war auch seine Performance: In besonderer Kulisse im Casino in Baden-Baden spielte der Künstler seine beliebtesten Hits und erntete fleißig Beifall von seinen virtuell anwesenden Fans.

Mörderischer Adventskalender im Hörspiel

Im lustigen, grotesken Hörspiel von und mit Kai Magnus Sting morden die Weihnachtsmänner. Per Anruf kann man einen Mord bestellen – was auch fleißig genutzt wird! Oder ist die Zeitungsanzeige inklusive Telefonnummer nur eine falsche Fährte? Und wer ist dieser ominöse Doktor, an den man sich wenden soll? Begeben Sie sich gemeinsam mit Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg auf Weihnachtsmörder-Suche!

So erinnern sich Menschen aus dem Südwesten an das Weihnachtsfest der 70er

Im Adventskalenderformat erzählen Menschen aus dem Südwesten, wie sie Weihnachten in den Siebzigern erlebt haben. Jede*r hat seine eigene Geschichte und verbindet ganz andere Erlebnisse mit dieser Zeit, aber alle haben eines gemeinsam: Sie erinnern sich gerne daran zurück. Mit fünfzig Jahre alten Fotos und Videoaufnahmen kann man in dieser Weihnachtsdoku richtig schön nostalgisch werden:

Weihnachtsmusik aus dem hohen Norden

Machen Sie sich einen Tee, kuscheln Sie sich auf dem Sofa ein und schließen Sie die Augen, um diesen Livemitschnitt aus der St. Michael-Kirche in Stuttgart-Sillenbuch vom 9. Dezember 2021 voll zu genießen. Gemeinsam mit dem Ensemble von Bjørn Kåre Odde entführt das SWR Vokalensemble Sie nach Norwegen, Dänemark und Schweden und stimmt einmal ganz anders, als man es kennt, auf Weihnachten ein.