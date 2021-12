Unsere Streaming-Tipps rund um Silvester und Neujahr

Nach dem ganzen Weihnachtsstress kehrt zu Neujahr hin etwas Ruhe "zwischen den Jahren" ein. Damit die Ruhe nicht in Langeweile umschlägt, haben wir für Sie das Beste aus unseren Angeboten zusammengestellt!

Ein Oscar-Kandidat in der ARD-Mediathek

"Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader ist in der Vorauswahl für die Oscarverleihungen im März kommenden Jahres – und in der SWR-Mediathek! Der Film basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Emma Braslavsky und erzählt die Geschichte der Wissenschaftlerin Alma, die für eine Ethikstudie einen humanoiden Roboter als Partnerersatz testen soll. Im Laufe der Handlung stellt der Film wichtige Fragen, ohne belehrend zu werden: Was macht einen Menschen zum Menschen? Kann Liebe nur zwischen Menschen entstehen? Und was passiert, wenn unsere Sehnsüchte immer bedingungslos erfüllt werden?

ARDmediathek.de/ich-bin-dein-mensch

Vom Sofa aus Russland entdecken

Die Transsibirische Eisenbahn fährt von Moskau quer durch Russland: Eine weite und besondere Reise. Auf diese begibt sich unsere Reporterin Julia, bis zum Baikalsee! Mit Anatoli, ihrem russischen Reiseführer, probiert sie Kaviar-Pfannkuchen, lernt die anderen Mitfahrenden kennen und entdeckt die Eigentümlichkeiten von insgesamt fünf Zeitzonen. Und während sie sich in Sibirien die Füße abfriert, können Sie Russland ganz bequem und eingemummelt vom Sofa aus entdecken.

Die Mafia mitten im Schwabenländle

Eigentlich will Luca Rossi nur ins schwäbische Aschberg zurück, um das Restaurant seiner Familie wieder auf Vordermann zu bringen. Dass er mitten in einen Konflikt mit der Mafia hinein stolpert, hätte er nicht gedacht! Zu Pizza, Pasta, Mord- und Totschlag gesellen sich auch noch Probleme mit der örtlichen Polizei. Wie Luca und seine Familie da wohl wieder heil rauskommen? Ein spannender Zeitvertreib, den wir Ihnen hier gerne empfehlen möchten:

Spätzle arrabbiata - oder eine Hand wäscht die andere

Die Zeit zwischen den Jahren - Legenden und Sagengestalten bevölkern sie

Jede Menge Aberglaube rankt sich um die zwölf Tage zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. In den so genannten Rauhnächten gehen Geister um - und bestrafen angeblich so banale Dinge wie Wäsche aufhängen. Diese Zeit gilt als Schwellenzeit zwischen Dunkel und Licht, Vergänglichem und Ewigkeit, Altem und Neuem. Welche Sagengestalten zwischen den Jahren umgehen und warum genau im süddeutschen Raum sich solch ein starker Volksglaube entwickelt hat, erklärt unsere Doku in der ARD-Mediathek:

Die Argonautenreise als Hörspiel bei SWR2

Auf eine aufregende Reise können Sie sich mit diesem Hörspiel begeben: Basierend auf der griechischen Sage von Apollonios von Rhodos wird die Fahrt von 50 Männern erzählt, die sich unter der Führung Iasons auf die Suche nach dem Goldenen Vlies begeben. Fast alle Besatzungsmitglieder sind Halbgötter und die Väter der Helden, die in der "Ilias" des Homer später vor Troja kämpfen. Die ersten drei Teile können Sie ab den Weihnachtsfeiertagen hier hören, bis am Neujahrestag die Reise zu einem fulminanten Ende kommt.