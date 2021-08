Auch das Steinskulpturenmuseum in Bad Münster am Stein-Ebernburg bleibt bis auf weiteres geschlossen. Doch die Werke der Bildhauerin Anna Kubach-Wilmsen können dennoch besucht werden: Im Steinskulpturenpark kann man Kunst bei einem Spaziergang an der frischen Luft nicht nur digital, sondern mal wieder ganz real, begegnen.