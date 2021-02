per Mail teilen

Google und Amazon machen es möglich: Wer einen Sprachassistenten besitzt, kann rund um die Uhr sein aktuelles Update mit den wichtigsten Sportnachrichten für den Südwesten abrufen.

SWR Sport informiert die Hörerinnen und Hörer von SWR Aktuell an Werktagen auch um 22:55 Uhr sowie Samstags und Sonntags schon um 17:55 Uhr über die wichtigsten Sportnachrichten. Nach Champions- und Europa-League-Spieltagen sowie am Wochenende nach der Bundesliga-Schlusskonferenz gibt es kurz nach Spielende die kompakte Zusammenfassung in SWR Aktuell Sport.

Südwest-Vereine im Fokus

Von Freiburg, Stuttgart, Hoffenheim und Mainz über Karlsruhe, Heidenheim und Sandhausen bis hin zu Kaiserslautern und Mannheim – wir legen den Schwerpunkt auf Ihren Fußball-Lieblingsverein. Natürlich berichten wir aber auch über andere Sportarten wie Basketball, Volleyball, Tennis oder Eishockey. Dazu kommen dann noch Reaktionen von Spielern und Trainern.

Podcast für Sprachassistenten oder Smartspeaker

Wenn Sie einen Sprachassistenten besitzen - oder Google Home bzw. Alexa auf Ihrem Smartphone haben - dann machen Sie sich völlig unabhängig von Sendezeiten im Radio: Sie bekommen Ihr aktuelles Sport-Update einfach auf "Zuruf" – wann immer Sie es gerade brauchen. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Holger Kühner aus der SWR-Sportredaktion über das Programmangebot: "Wir spielen für die Hörerinnen und Hörer und die Nutzer von SWR Aktuell in der Champions League."

Mit der Spätausgabe werktags um 22:55 Uhr stellt SWR Aktuell sicher, dass späte Ereignisse kompakt zusammengefasst werden. Sportreporter Kühner nannte als Beispiele Begegnungen in der Champions League oder in der Fußball-Bundesliga, die erst spät zu Ende sind.

Am Wochenende direkt nach Ende der Fußball-Bundesliga informiert

Um 17:55 Uhr ist "samstags die Bundesliga seit 30 Minuten fertig", sagt Kühner. "Das ist Top-Aktuell." Kühner sieht darin eine Ergänzung zu den Sportsendungen, die es bereits im Programm von SWR Aktuell gibt: Von Montag bis Freitag ab 6:25 Uhr. Zusätzlich gibt es samstags und sonntags noch die Sendung um 20:45 Uhr, 15 Minuten lang.

Sendezeiten SWR Aktuell Sport

Montag bis Freitag

6:25 Uhr, 7:25 Uhr, 8:25 Uhr, 12:45 Uhr, 13:47 Uhr, 16:25 Uhr, 17:47 Uhr, 22:55 Uhr

Samstag und Sonntag

17:55 Uhr und 20:45 Uhr