per Mail teilen

Nach dem vierten Platz von Henning Mühlleitner im Olympia-Finale über 400 Meter Freistil, ist die Freude groß bei der Neckarsulmer Sportunion. Am Montag hat nun auch Annika Bruhn ein Halbfinale erreicht.

Am Wochenende lagen die Nerven blank bei der Schwimmabteilung der Neckarsulmer Sportunion (Kreis Heilbronn). Olympia-Neuling Henning Mühlleitner hatte es am Sonntag über 400 Meter Freistil fast bis ganz an die Spitze geschafft:

"Überragend und überraschend zugleich, was unser Henning da geboten hat. (...) Jetzt hat er sich als stärkster Deutscher über die 400 Meter Freistil lanciert."

Große Hoffnung in Schwimmteam gesetzt

Die Hoffnungen, die der Verein in sein fünfköpfiges Schwimmteam gesetzt hat, wurden nicht enttäuscht: Nach dem vierten Platz von Henning Mühlleitner, hat sich am Montagmittag Teamkollegin Annika Bruhn über 200 Meter Freistil für das Halbfinale qualifiziert.

Annika Bruhn hat sich am Montag für das Halbfinale qualifiziert (Archivbild) SWR SWR

Der Vorlaufschnellste Henning Mühlleitner habe im Rennen alles gegeben, sagte er nach dem Wettkampf - dies sei trotz des vierten Platzes die größte Genugtuung für ihn. Wenn es auch diesmal nicht für Edelmetall gereicht hat - spätestens bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, werde eine Medaille drin sein, ist Christian Hirschmann, Verantwortlicher der Schwimmabteilung der Neckarsulmer Sportunion überzeugt:

"Jetzt bringt er sich aber schon in eine Mit-Favoritenrolle für 2024 (...) und wir sprechen nicht von Hoffnung, sondern von ganz klaren Zielen."

Auch mit der Leistung von Fabian Schwingenschlögl sei man sehr zufrieden, so Hirschmann. Der Neckarsulmer kämpfte sich über 100 Meter Brust ins Halbfinale, scheiterte dort allerdings knapp und zog nicht ins Finale ein.

Annika Bruhn und Marie Pietruschka verpassten bereits im Vorlauf der 4 mal 100 Meter Freistil-Staffel den Endlauf. Damit sind sie deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so Christian Hirschmann, dennoch richte er den Blick hoffnungsvoll auf die kommenden Rennen.

Intensives Olympia-Training in Neckarsulm

Annika Bruhn, Fabian Schwingenschlögel, Henning Mühlleitner, Marie Pietruschka und Celine Rieder haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten im Neckarsulmer Sportbad fit für die Olympischen Spiele gemacht. Die Trainingsbedingungen hier seien optimal gewesen, hieß es. Annika Bruhn, die nach London und Rio bereits zum dritten Mal bei Olympia startet, sagte vor der Abreise nach Tokio, dass sie hochmotiviert in die Wettkämpfe gehe, auch wenn diese coronabedingt ohne Zuschauer stattfinden.