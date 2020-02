per Mail teilen

Hansi Flick war zuerst fünf Jahre Trainer und später sehr kurz Geschäftsführer der TSG Hoffenheim. Am Samstag kehrt der Bammentaler zurück als Trainer im Rampenlicht - und der Empfehlung, Bayerns Dauerlösung zu werden.

Mit beeindruckenden Zahlen im Gepäck kommt das Kind der Region, Hansi Flick, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach seinem Ende als TSG-Geschäftsführer in den Kraichgau zurück: 15 Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen sind die Erfolgsbilanz des Bammentalers als Bayern-Trainer seit seinem Amtsantritt im November, am Samstag (15.30 Uhr) wartet in Sinsheim sein alter Klub als Gegner auf ihn.

Der 55-jährige Fußball-Lehrer, der seinen Lebensmittelpunkt noch immer in der Region um Hoffenheim hat, konnte den Münchnern nach der Ära Kovac wieder die Art von Fußball implementieren, wie sie dem Selbstverständnis an der Säbener Straße entspricht: Dominanzfußball, zielgerichtete Spielzüge und unermüdliches Pressing und daraus resultierend Ergebnissen wie dem 3:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League beim FC Chelsea am Dienstag.

Bayern spielt wieder "Bayern-like" und zudem - so hört man - scheint Flick seine Spieler mit seiner Art zu packen. "Ich glaube er ist auch sehr beliebt bei den Spielern, das sieht man auch", lobte Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder auf der Pressekonferenz am Donnerstag seinen alten Weggefährten.

Aus dem "Meilenstein" wurden 244 Tage im Amt - Flick als TSG-Geschäftsführer

Im krassen Gegensatz dazu steht die Zeit von Hansi Flick am Schreibtisch: Exakt von 1. Juli 2017 bis 26. Februar 2018 war der Kurpfälzer Geschäftsführer. Dabei sah TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp die Verpflichtung Flicks damals als "Meilenstein in der Entwicklung unseres Vereins". Der Meilenstein wurde zum uneingelösten Versprechen: Auch, weil nie ganz klar wurde was das Stellenprofil von Hansi Flick genau beinhaltet, wurde das Engagement frühzeitig beendet. Und das samt satter Abfindung: Flick hatte einen Vertrag bis 2022 unterschrieben.

Anfänge als Trainer in Bammental, dann rief Dietmar Hopp an

Die Zeit davor war von mehr Erfolg geprägt: Nach Anfängen beim FC Bammental folgte Hansi Flick dem Ruf seines Förderers Dietmar Hopp und wurde im Jahr 2000 Trainer des damals aufstrebenden Nachbar-Klubs TSG Hoffenheim. Flick stieg mit der TSG von der Ober- in die Regionalliga auf, 2003 schaltete Flicks Team im DFB-Pokal sensationell Bundesligist Bayer Leverkusen mit 3:2 aus. Moderne Trainingsmethoden wie Video-Analyse waren für den früheren Spieler des FC Bayern (vier Mal Deutscher Meister) damals schon an der Tagesordnung. Nach verpassten Aufstiegen in die 2. Bundesliga wurde Flick entlassen.

WM-Titel 2014 als Karriere-Highlight - weitere könnten folgen

Es folgte ein kurzes Intermezzo im Trainerstab des FC Red Bull Salzburg mit Giovanni Trapattoni und mit Lothar Matthäus, bevor Flick 2006 zum Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw berufen wurde. Die Krönung des gemeinsamen Schaffens war der Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien. Flick zeigte sich in der langen Zeit an Löws Seite als loyaler und kompetenter Partner.

Hansi Flick und Joachim Löw nach dem WM-Titel 2014

Nach seiner wenig erfolgreichen Zeit als Hoffenheims Geschäftsführer folgte das Co-Trainer-Amt beim FC Bayern, das sich nach dem Aus von Niko Kovac in ein Interimstrainer-Amt gewandelt hat. Die Beschäftigung bis zum Saisonende ist ihm sicher, doch die Erfolge zuletzt deuten auf mehr hin.

Wird der rote Stift zum "Rotstift"?

Beim Bankett nach dem Champions-League-Spiel überreichte Bayern-Boss Karl Heinz Rummenigge übrigens Flick einen Tag nach seinem Ehrentag dessen nachträgliches Geburtstagsgeschenk: einen roten Stift mit der pointierten Anmerkung: "Das ist ein Stift. Und mit Stiften unterschreibt man beim FC Bayern ja manchmal auch Papiere."

Bleibt aus der Sicht von Flick zu hoffen, dass der rote Stift dann nicht zum "Rotstift" wird: Im Hinspiel verlor der FC Bayern nach der 7:2-Gala bei Tottenham in der Champions League mit 1:2 gegen die Hoffenheim. Damals hieß der Trainer allerdings auch Niko Kovac - und nicht Hansi Flick.