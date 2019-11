Bayern und Baden-Württemberg sind als einzige Bundesländer nicht Teil des rotierenden Systems beim Sommerferienbeginn. Sollte diese Sonderregelung aufgehoben werden?

Der Beginn der Sommerferien wird in den Bundesländern in einem jährlich rotierenden System geregelt - sie wechseln zwischen frühen und späten Ferienterminen. Lediglich für Baden-Württemberg und Bayern gilt eine Sonderregelung, die einen dauerhaft späten Ferienbeginn ermöglicht. Die beiden Stadtstaaten Hamburg und Berlin fordern nun neue Regeln bei der Terminfestlegung für die Sommerferien. Was ist Ihre Meinung?

Die beiden südlichen Bundesländer haben sich von der rotierenden Regelung der Sommerferienzeiten von Anfang an ausgeschlossen. Ursprünglich geht diese Ausnahme darauf zurück, dass Schulkinder früher in den Sommerferien häufig bei der Ernte helfen mussten - ein Argument, das heute hinfällig ist. Auf der Kultusministerkonferenz wurde vereinbart, eine Neuordnung zu prüfen. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) lehnt eine Neuregelung ab. Der späte Termin ermögliche die sehr beliebten zusätzlichen Pfingsferien.