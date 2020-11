Unwetter mit hohen Sachschäden haben am Wochenende im Südwesten für Chaos gesorgt. Gewitter und Starkregen zogen von der Pfalz und Südhessen bis in den Südosten. Orkanböen entwurzelten ganze Bäume. Doch nach den Unwettern scheint sich die Wetterlage zu beruhigen - der Deutsche Wetterdienst spricht nun ganz deutlich von einem Sommer-Comeback!

Aber erst einmal muss Baden-Württemberg noch durch eine Kaltfront durch, die sich nun vor allem nun über dem Süden Deutschlands festgebissen hat. Am Sonntag war diese Unwetterfront bereits über Rheinland-Pfalz und Hessen hinweggefegt und hat dort zum Teil schwere Schäden verursacht. Über der Pfalz entwickelte sich eine Gewitterzelle zu einer sogenannten Superzelle.

Wetter wird von Tag zu Tag besser

Für Baden-Württemberg bedeutet das nun bis Dienstagabend: Ein Mix aus Sonne, Wolken und immer mal wieder Regen, bei Temperaturen um 22 Grad.

Rheinland-Pfalz hat hingegen die Unwetterfront überstanden, hier macht sich schon ein Hoch von Frankreich kommend breit. Daher scheint im westlichen Rheinland-Pfalz bereits am Montag verbreitet die Sonne, es gibt nur wenige Wolken und in den kommenden Tagen auch keinen Regen mehr. Die Temperaturen klettern auf maximal 24 Grad an Rhein und Mosel. Auch am Dienstag wird es in Rheinland-Pfalz sonnig und trocken sein bei Temperaturen bis zu 24 Grad.

Ab Mittwoch wird es dann auch in Baden-Württemberg endlich wieder sommerlich! Sonne und Wolken wechseln sich ab bei Tageshöchsttemperaturen bis zu 24 Grad.

Zuletzt hatte man sich angesichts des wechselhaften Wetters gefragt, ob der Sommer noch einmal zurückkehrt. Am Donnerstag feiert er dann ganz offiziell im ganzen Südwesten sein Comeback! Es wird immer wärmer und die Temperaturen klettern auf über 25 Grad, in Teilen von Rheinland-Pfalz, an Rhein und Mosel, können es sogar bis zu 28 Grad warm werden.

Kein Tiefdruckgebiet in Sicht, der Sommer kommt zurück

Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst dann Temperaturen um die 30 Grad im Südwesten, bei einem Mix aus Sonne und wenigen Quellwolken - ein perfektes Sommerwochenende steht uns bevor!

Thomas Schuster, Meteorologe beim deutschen Wetterdienst in Stuttgart, macht sogar noch Hoffnung auf mehr: "Auf den aktuellen Wetterkarten ist kein Tiefdruckgebiet zu sehen. Es sieht derzeit so aus, als würde uns der Sommer mindestens bis Ende der nächsten Woche erhalten bleiben und wahrscheinlich noch darüber hinaus. Man kann ganz klar sagen, der Sommer kommt zurück."