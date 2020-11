per Mail teilen

Weihnachtsmärkte sind abgesagt, Treffen mit Freunden sind weitgehend untersagt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie trotz Lockdown keine Langeweile während der Adventszeit haben.

Adventskalender selbst basteln

Zugegeben: Wer jetzt erst einen Adventskalender basteln will, ist etwas spät dran. Doch besser spät als nie. Und letztlich versprüht ein selbstgemachter Kalender seinen ganz eigenen Charme, indem man seine Liebsten jeden Tag aufs Neue individuell beschenken kann. Von gefüllten Socken, über ein Adventskalenderhaus bis hin zum Adventsmobile finden Sie einige Vorschläge für selbstgemachte Adventskalender.

Wer auf Basteln keine Lust hat, für den haben wir hier fünf außergewöhnliche Adventskalenderideen, die im Handel erhältlich sind.

Plätzchen backen

Ein Klassiker in der Vorweihnachtszeit ist das Plätzchen backen. Mit den Kindern, dem Partner, der Freundin oder alleine — Plätzchen backen wird immer ein Spaß für alle. Und nicht vergessen, vorher vom leckeren Teig zu naschen ;)

Advents-Deko selbst gestalten

In der Adventszeit kann nicht nur dem Gaumen eine Freude bereitet werden, sondern auch den Augen. Lichterketten als Deko sind überall in den Städten und an den Fenstern der Häuser zu sehen. Und auch schön geschmückte Kränze und Gestecke gehören für viele zum Advent dazu. SWR4-Gartenexperte Volker Kugel zeigt Ihnen, wie Sie mit den passenden Pflanzen ganz einfach selbst Weihnachtsschmuck für das Wohnzimmer basteln können.

Und wer sowohl dem Auge, als auch dem Magen eine Freude bereiten will, der kann es mit einer Deko-Idee zum Aufessen probieren: Süße Spekulatiushäuschen.

Weihnachtsfilme-Marathon

Jeden Abend ein anderer Weihnachtsfilm, wie wäre das? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Tatsächlich Liebe, Der Prinz und Ich, Kevin allein zu Haus oder die Stirb Langsam-Reihe könnten dann an der Tagesordnung stehen. Allein die zuletzt genannte Filmreihe füllt beim Weihnachtsfilme-Marathon fünf Abende.

Auf Amazon Prime (unter anderem: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Der Grinch, Tatsächlich Liebe) und Netflix (unter anderem: Stirb Langsam, Liebe braucht keine Ferien, Christmas Chronicles) sind viele Weihnachtsfilme für Abonnenten kostenlos abrufbar.

Wer zu Weihnachten lieber Märchen schaut, dem können wir die ARD-Mediathek ans Herz legen. Hier finden Sie zahlreiche neue und ältere Märchen vom Froschkönig bis zur Gänsemagd.

Online-Spieleabend mit Freunden

Privat/Katja Espey

Durch die Corona-Pandemie gestaltet sich der Spieleabend mit Freunden etwas schwerer als sonst. Aber nur etwas. Statt Spielbrett benötigen Sie einen Laptop, ein Tablet oder Smartphone. Denn mittlerweile gibt es viele Spieleklassiker auch kostenlos online. Beispielsweise auf der Webseite PlayOK.

Der größte Spiele-Hit seit Beginn des Lockdowns ist wohl das Deduktionsspiel Among Us, welches kostenlos im App-Store und Google Play Store downloadbar ist. Wie es funktioniert erfahren Sie hier.

Auch der Klassiker Siedler von Catan ist als App kostenlos erhältlich.

Eine weitere Spielealternative für alle Fans von Ratespielen und Kreative ist skribbl. In dem rundenbasierten Spiel zeichnet jeder abwechselnd einen Begriff während die Anderen diesen im Gruppenchat erraten. Das kann ganz schön witzig werden, denn nicht jeder ist ein wahres Zeichentalent. Davon abgesehen, kann das Zeichnen auf dem Display zu einer ziemlichen Herausforderung werden.

Bei allen Spielen sollten Sie nicht vergessen, sich mit Ihren Freunden per Videokonferenz (z.B. Skype, Zoom oder Discord) zu verbinden. So können Sie sich sehen, gemeinsam quatschen, spielen und vielleicht auch den ein oder anderen Glühwein trinken ;)

ARD Audiothek zum Entspannen

Ein Hörspiel zum Einschlafen, ein spannender Krimi auf der Couch, ein Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder Comedy vom Feinsten. In der ARD Audiothek ist für jeden etwas zu finden. Also einfach Kopfhörer auf, Audio an und entspannen.