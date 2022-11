So halten Sie sich in der Kälte warm

Es wird kälter, die Tage kürzer und die Gaspreise steigen in schwindelerregende Höhen. Wie können wir uns trotz allem möglichst billig warmhalten? Wir haben die besten Tipps für Sie zusammengestellt.

Richtig heizen – Tipps für die richtige Zimmertemperatur

Viele zögern angesichts der momentanen Lage, die Heizungen aufzudrehen. Aber gar nicht heizen ist auch keine Lösung: Im eigenen Heim mit drei Jacken rumzulaufen ist nicht nur auf Dauer unbequem, es kann sich Schimmel bilden, wenn es zu kalt ist. Um dem vorzubeugen, ist nicht nur eine ausreichend hohe Raumtemperatur nötig, sondern auch regelmäßiges Lüften. Um dann wieder die nötige Wärme in die Zimmer zu bekommen, muss doch die Heizung aufgedreht werden. Aber nicht in jedem Wohnbereich muss dieselbe Temperatur herrschen: Da man schon mit einem Grad weniger 6 Prozent der Heizkosten einsparen kann, lohnt sich die Orientierung an den von SWR1 RP vorgeschlagenen Raumtemperaturen:

Wohnzimmer: Etwa 20 Grad

Etwa 20 Grad Schlafzimmer: 16 bis 18 Grad

16 bis 18 Grad Arbeitszimmer: 20 Grad

20 Grad Küche: 18 Grad

18 Grad Badezimmer: 23 Grad

23 Grad Kinderzimmer: 20 bis 22 Grad

Aber wie bekommen Sie die Räume auf die gewünschte Temperatur? Was bedeuten die Zahlen auf der Heizung? Diese Fragen werden in folgendem Beitrag beantwortet, und dort finden Sie auch noch weitere Tipps zum effektiven Heizen:

„Du kleine Frostbeule!" – Warum manche Menschen schneller frieren

In Schottland laufen die Menschen teilweise bei 5 Grad in kurzer Hose draußen herum, während wir uns schon dick einmummeln. Und Frauen frieren häufig schneller als Männer – aber warum ist das so? Welche Faktoren dazu führen, dass man schneller fröstelt, und was man tun kann, damit einem warm bleibt, das hören Sie hier:

Sich warm essen, geht das?

Die kältere Saison ist die Zeit für warmes, deftiges Essen – z.B. für den vegetarischen Linseneintopf, den Timo Böckle kocht. Und das Beste an der Sache: Den können Sie auch noch haltbar machen. Mit einem Mal Kochaufwand haben Sie dann direkt mehrere Portionen zu Hause, die Sie ganz einfach hervorzaubern, wenn's mal schnell gehen muss.

Eine weitere Möglichkeit, sich zu wärmen, bietet dieses süß-süffige Rezept:

Neben den Klassikern wie Eintopf und Alkohol kann man auch eine etwas experimentellere Variante wählen, sich mit Essen aufzuwärmen: Die traditionelle chinesische Medizin teilt Lebensmittel in heiße, warme, neutrale, kühle und kalte Nahrungsmitteln ein. Welche besonders wärmend sind und worum Sie im Herbst und Winter vielleicht lieber einen Bogen machen, wenn Sie zum Frieren neigen, sehen Sie hier:

Mit Selbstgestricktem gewärmt in den Herbst und Winter

Dick einpacken hilft natürlich gegen die Kälte. Also warum nicht selbst das anfertigen, worin man sich einpackt? Mit dieser Anleitung können Sie ganz einfach Ihre eigene Strickjacke mit Hebemaschenmuster anfertigen: Mit der werden Sie nicht nur nicht frieren, sondern auch die Komplimente Ihrer Bekannten werden Sie erwärmen:

Sie möchten keine Jacke, sondern vielleicht lieber Socken stricken? Oder einen Schal? Anleitungen dazu finden Sie hier:

Warme Füße = warmer Körper?

Hände und Füße werden draußen im Herbst- und Winterwetter besonders schnell kalt, man kommt nach Hause und Finger und Zehen sind manchmal schon ganz taub. Mit einem ganz einfachen, selbst gemachten Hausmittelchen kriegen Sie Ihre Füße wieder besonders schnell warm:

Augenzwinkernde Tipps für Super-Ressourcen-Sparer

Sie haben sich gerade Nudeln gekocht und Ihre Füße, Ihr Rücken oder Ihr Bauch sind kalt? Einfach das (nicht mehr kochende!) Nudelwasser in eine Wärmflasche umfüllen und ZACK – haben Sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.



Apropos Nudeln kochen: Wussten Sie, dass Salzwasser weniger schnell kocht als ungesalzenes Wasser? Also vielleicht einfach einmal die Nudeln ungesalzen kochen, schmeckt zwar nicht so gut, aber Sie haben Kochzeit gespart!



Wenn Sie noch weitere Tipps zum Sparen oder Warmhalten haben, schreiben Sie sie gerne in die Kommentare!