Gesünder leben – so funktioniert es!

Mit dem neuen Jahr kommen auch die wohlbekannten Vorsätze. Besonders beliebt: mehr Bewegung und bessere Ernährung. Wie das gelingen kann und was überhaupt gesunde Ernährung ist, erfahren Sie hier.

Einfache Tipps von Fitnesscoach Patric Heizmann

Wer leichter und fitter werden will, muss nicht immer verzichten, hungern oder sich extrem anstrengen. Es geht auch anders. Wie? Das verrät Patric Heizmann im Video bei SWR3. Sein wichtigster Tipp: einfach jetzt anfangen.

Gesunder Darm macht gute Laune

Gesundes Essen, das glücklich macht? Das geht! Wer ausgewählte Nahrungsmittel zu sich nimmt, der tut seinem Darm Gutes. Das wirkt sich auch auf die Psyche aus: Entzündungshemmende Lebensmittel senken beispielsweise das Risiko, an Depressionen zu erkranken. Perfekt also für einen zufriedenen und gleichzeitg gesundheits- und figurbewussten Start ins neue Jahr. Sogar heiße Schokolade gehört zu diesen Allrounder-Nahrungsmitteln, wenn Sie dem Rezept unserer Ernährungswissenschaftlerin Nadine Hoffmann folgen.

Es gibt keine allgemeingültige Formel für richtige Ernährung

„Wie ernähre ich mich richtig?" Nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft gibt es keine einfache Antwort auf diese Frage. Neue Studien zeigen, dass es sich bei der Nahrung wie bei so vielem verhält: Jede*r ist ganz unterschiedlich. Das bedeutet, dass jede*r selbst ausprobieren muss, was ihm oder ihr gut tut. Welche anderen Erkenntnisse die Wissenschaft bereits gewonnen hat und worauf Sie trotz aller Unterschiede achten können, hören Sie hier:

Gemüse und Obst sind das erste, was einfällt, wenn man an gesunde Ernährung denkt. Die weltweite Kampagne 5 am Tag empfiehlt fünf Hände voll, das sind circa 650 Gramm. Aber ist das sinnvoll oder nicht viel zu viel? Faktencheck hat es überprüft – und kommt zu einem interessanten Ergebnis.

Bei allen guten Vorsätzen: Überfordern Sie sich nicht. Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor und feiern Sie jeden kleinen Erfolg.