Sollten Schulen nach den Sommerferien wieder in den Regelbetrieb gehen?

Nach den Sommerferien soll wieder der Regelbetrieb an den Schulen aufgenommen werden. Doch wie viel Risiko bringt das mit sich und weshalb werden nun erste Zweifel laut?

Ab dem 29. Juni 2020 können erste pädagogische Einrichtungen, wie Grundschulen, wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Nach den Sommerferien soll an allen Schulen und Einrichtungen wieder der Regelbetrieb aufgenommen werden. Die Länder einigten sich darauf, die Abstandsregelung von 1,5 Metern aufzuheben, sofern es das Infektionsgeschehen zulasse.

„Uns ist wirklich wichtig, dass das Recht auf Bildung, das was Schule ausmacht als sozialen Ort, als Ort des sozialen Lernens, dass das sehr hochgehalten wird und dass Schulschließungen unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens auch eher eine Ultima Ratio sein sollten in Zukunft“, sagte die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig. Ministerpräsident Kretschmann äußerte sich ähnlich und ergänzte: „Ich freue mich sehr für die Kinder und Eltern, dass es nun einen weiteren Schritt der schulischen Normalität geben wird.“

Der Philologenverband Baden-Württemberg (PhV BW) begrüßte die Absichtserklärung der Kultusministerkonferenz ebenfalls. Ermöglicht wird die Rückkehr zu einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen durch die ersten Ergebnisse der Kinderstudie.

Woher kommen nun also die Zweifel?

Ministerpräsident Winfried Kretschmann gab am 22. Juni bekannt, dass die Rückkehr zum Regelbetrieb in Baden-Württemberg unrealistisch sei. Das Kernproblem ist die hohe Zahl der Lehrkräfte und Erzieher, die zu den „vulnerablen Gruppen“, zählen. „In den Schulen sollen das bis zu 20 Prozent sein“, so Kretschmann in einem Interview der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“. Angesichts dessen müsse der Kurs noch einmal überdacht werden. Kritisch äußerte sich auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Der Vorsitzende Udo Beckmann kündigte an, dass kontinuierlicher und flächendeckender regulärer Schulbetrieb in naher Zukunft nicht möglich sein werde. Das verhindere schon „der von der Politik zu verantwortende Personalmangel“.

Auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek mahnte zur Vorsicht: „Das Virus ist nicht weg, und wir müssen immer wieder damit rechnen, dass Schulen geschlossen werden müssen, wenn sich dort jemand infiziert hat.“ Gerade die Sorge um erneute Schließungen und die dadurch entstehende Belastung für die Schüler bereitet vielen Eltern Bauchschmerzen.

Wie stehen Sie zu dem Thema? Halten Sie die Sorgen und Einwände für gerechtfertigt? Oder sind Sie der Meinung, dass die Schüler dringend wieder ein Stück Normalität zurückgewinnen müssen?

Stimmen Sie ab und teilen Sie Ihre Meinung gerne mit uns über die Kommentarfunktion weiter unten.