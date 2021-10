Robert Koch starb in Baden-Baden

Robert Koch wurde am 11.12.1843 im Harz geboren. Er studierte ein Semester Naturwissenschaften und wechselte dann zur Medizin. Trotz zahlreicher Forschungsreisen in Infektionsgebiete starb der Arzt nicht an einer ansteckenden Krankheit. Im April 1910 erlitt er in Berlin einen schweren Herzanfall und starb wenige Wochen später während seiner Kur in Baden-Baden. Dort wurde auch seine Leiche eingeäschert. Beigesetzt wurde Robert Koch jedoch in einem eigens für ihn eingerichteten Mausoleum im Robert-Koch-Institut in Berlin. Das dortige Museum und das Mausoleum kann man besuchen.