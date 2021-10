10 besondere Rekorde im Südwesten

Rekorde, über die man spricht, gibt es nicht nur im Sport, sondern in vielen Bereichen des Alltags. Folgende, ganz besondere Spitzenleistungen im Südwesten sind vielleicht nicht allen bekannt.

Hunderte Schlümpfe in Lauchringen

Bei diesem amüsanten Weltrekord im südbadischen Lauchringen wurde Zuschauern regelrecht blau vor Augen: Im Februar 2019 versammelten sich dort 2.762 Schlümpfe, um ins Guinnesbuch der Rekorde zu hüpfen.

Wein für knapp 15.000 Euro in Bad Kreuznach ersteigert

Eine Trockenbeerenauslese von 1921 für 14.994 Euro? Das kann es nur bei einer Auktion wie 2018 vom Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter (VdP) geben. Der von einem Mann aus Köln ersteigerte Tropfen stammte laut Auktionator aus einem Jahrhundert-Jahrgang und aus Trauben mit einem Mostgewicht von 309 Grad Oechsle.

Höchstes Windrad Deutschlands in Gaildorf

Im Oktober 2017 wird das höchste Windrad Deutschlands errichtet dpa Bildfunk Marijan Murat

Das höchste von vier Windrädern in Gaildorf bei Stuttgart ist bis zur Nabe 178 Meter hoch. Dort sitzt ein Rotor mit einem Durchmesser von 137 Metern. Insgesamt ist das Windrad also 246 Meter hoch.

Höchster Baum Deutschlands im Freiburger Stadtwald heißt Waldtraud

Mit fast 67 Metern Höhe ist „Waldtraud vom Mühlwald“ eine besondere Attraktion im Freiburger Stadtwald. Die Douglasie ist der höchste Baum in Deutschland.

Mammutbaum in Reutlingen-Bronnweiler zu Weihnachten geschmückt

Nicht ganz so groß sind die größten geschmückten Weihnachtsbäume. Der größte steht eigentlich jedes Jahr in Dortmund. Er ist 45 Meter hoch. Aber er wird aus 1.700 Rotfichten zusammengesetzt. Der geschmückte Weihnachtsbaum im Reutlinger Stadtteil Bronnweiler dagegen ist natürlich gewachsen: Der rund 37 Meter hohe Mammutbaum wurde 1864 gepflanzt und war am 1. Weihnachtsfeiertag 2018 sogar in der „Tagesschau“ zu sehen:

Der wunderschöne Bronnweiler Weihnachtsbaum war heute Hintergrund in der 20 Uhr-Hauptausgabe der Tagesschau! (Fotograf Daniel Schneider im Auftrag unserer Wirtschaftsförderung) #erlebreutlingen #rtimbild

Die älteste Stadt Deutschlands: Worms oder Trier?

Rekorde sind gerne gesehen und manchmal nicht hundertprozentig definiert. Mit einem offiziellen Titel als älteste Stadt Deutschlands - besiedelt etwa um 5.000 v. Chr. - kann sich Worms schmücken. Die Stadt gehört dem Arbeitskreis der zehn ältesten Städte Europas an, neben Städten wie Béziers (Frankreich), Cádiz (Spanien) oder Maastricht (Niederlande). Doch auch Trier - gegründet 17 v. Chr. - präsentiert stolz das Prädikat „älteste Stadt Deutschlands“. Die Definition Siedlung oder Stadt macht hier wohl den Unterschied.

Jüngste Schwimmerin, die den Bodensee durchschwamm

Viele durchschwimmen den Bodensee: mal in Längsrichtung, mal quer. Lilli Gerth vom TSV Bad Saulgau war 2016 die jüngste Schwimmerin, die den Bodensee in seiner Breite durchschwamm: Damals war sie zwölf. Bis heute ist Lilli eine ehrgeizige Schwimmerin und nimmt erfolgreich an Meisterschaften teil.

Lilli Gerth vom TSV Bad Saulgau, die im Kader des Schwimmverband Württemberg e.V. schwimmt, hat den Bodensee am 15. August 2016 in seiner Breite erfolgreich überquert. Sie startete um 11:31 Uhr in Romanshorn. Um 14:51 Uhr erreichte er das Ziel und stand trockenen Fußes in Friedrichshafen an Land.

Sie ist mit 12 Jahren die jüngste Schwimmerin, die erfolgreich eine Bodenseequerung geschwommen ist.



Sie ist mit 12 Jahren die jüngste Schwimmerin, die erfolgreich eine Bodenseequerung geschwommen ist.



Herzlichen Glückwunsch.

Bodenseequerung - Nothing for Swimps!



Mehr Infos zur Bodenseequerung unter www.bodenseequerung.de



Copyrighthinweis: Sämtliche Bilder auf der Facebookseite der Bodenseequerung dürfen unverändert verwendet, geteilt, kopiert und veröffentlicht werden. Eine kommerzielle Nutzung der Bilder ist ohne Rücksprache mit uns nicht erlaubt.



#Bodenseequerung, #Breitenquerung, #Extremschwimmer, #Bodensee, #Lilli, #TSVBadSaulgau

Laaange Hängebrücken im Hunsrück und im Schwarzwald

Rekorde sind vergänglich und veränderbar: Die Geierlay bei Mörsdorf war bei ihrer Eröffnung 2015 die längste Hängeseilbrücke in Deutschland: 360 Meter lang und 100 Meter über dem Boden. Inzwischen wird sie als „Deutschlands schönste Hängebrücke – mitten im Hunsrück“ beworben. 20 Meter länger ist die 2018 eröffnete Hängebrücke in Bad Wildbad im Schwarzwald. Als einzige Hängebrücke dieser Art in Europa ist sie in Bogenform nach oben gebaut. Beide Brücken werden allerdings von einer 2017 gebauten Hängebrücke im Harz getoppt: Sie ist 458,5 Meter lang.

Ein Weltrekord auf den Schienen der Mainzelbahn

Auf festem Boden wurde 2017 in Mainz ein Weltrekord aufgestellt: Auf Gleisen der Mainzelbahn beschleunigten 350 Magnete 700 Stahlkugeln. Die Johannes-Gutenberg-Universität kam mit dem längsten magnetischen Kugelbeschleuniger der Welt ins Guinnessbuch der Rekorde.

Das Lied mit den meisten Strophen: das Nibelungenlied

Das Nibelungenlied, die alte germanische Heldensage und seit 2009 UNESCO-Weltdokumenterbe, hat es in sich: nämlich 2.440 Strophen. Sie wurden von der badischen Landesbibliothek in Karlsruhe digitalisiert und ins Internet gestellt. Es gibt ein weiteres Lied, von dem schon über 1.000 Strophen gesammelt und neu getextet wurden: Das Badnerlied.

In der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe wird die kostbare Handschrift C des Nibelungenliedes gezeigt. (Archiv) dpa Bildfunk Uli Deck

Kleinstes „Standesamt“ Deutschlands in Triberg

Wer in ganz kleinem Rahmen heiraten möchte, ist in Triberg im Schwarzwald richtig. Wem der mit Holzschnitzereien verzierte Rathaussaal zu groß ist und die Ja-Worte in ganz intimem Rahmen genießen möchte, kann das auf rund 1,5 Quadratmetern tun. Im Trauzimmer ist nur Platz für das Brautpaar und eine Person vom Standesamt.