Nicht alle Großbauprojekte sprengen ihren gesetzten Zeitrahmen. In China sollte das Schienennetz für Schnellzüge um 11.000 km erweitert werden. Und das in nur vier Jahren. Bereits 2019 wurden einige Strecken in Betrieb genommen, 2020 sollen weitere folgen. Der Kostenrahmen liegt wohl bei 480 Milliarden Euro liegen.

