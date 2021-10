So wird Ihre Urlaubsplanung ein voller Erfolg

Egal ob Sie eine Flugreise ans andere Ende der Welt planen oder in Ihrem Urlaub die eigene Heimat näher kennenlernen wollen - mit unseren Tipps holen Sie das Beste aus Ihrer Urlaubsplanung heraus!

Thomas Cook - der große Anbieter von Pauschalreisen mit bekannten Tochterfirmen wie Neckermann - ist insolvent und das Vertrauen der Deutschen in die Sicherheit von Pauschalreisen sinkt. Viele Betroffene fragen sich, welche Rechte sie haben, wenn ihre Reise abgesagt wurde. Auf der anderen Seite kommt der schwedische Trend der „Flugscham“ langsam in Deutschland an und verunsichert Reisende zusätzlich. Sollten wir unsere Reisegewohnheiten überdenken und in Zukunft nur noch klimaneutral verreisen? Wir haben für Sie Tipps zur Reiseplanung, Ihren Rechten und klimaverträglichem Reisen zusammengestellt.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Tipps für Ihre Urlaubsplanung

Zunächst sollten Sie überlegen, wann Sie in den Urlaub fahren wollen. Wenn Sie die Brückentage geschickt nutzen, können Sie 2020 mit nur 24 Urlaubstagen 56 Tage frei haben, SWR1 erklärt Ihnen wie!

dpa Bildfunk Picture Alliance

Neben dem richtigen Reisezeitraum ist auch die Wahl des Urlaubsziels entscheidend. Von Schottland bis Brasilien, vom Balkan bis Kalifornien - SWR2 informiert über zahlreiche spannende Reiseziele und bietet Tipps, die so in keinem Reiseführer stehen:

SWR2 ReiseWissen

Wer bei der Urlaubsplanung Geld sparen möchte, dem helfen die Reise-Tipps von SWR3 weiter. Infos zu Frühbucherrabatt und Last Minute-Angeboten sowie Tipps für günstige Flug- und Bahntickets gibt es hier:

dpa Bildfunk Christin Klose

Welche Rechte haben Flugreisende?

Wenn etwas bei der Reise nicht so läuft wie geplant, ist es wichtig, seine Rechte zu kennen: Ist ein Flug mindestens drei Stunden verspätet oder fällt aus, stehen dem Kunden in der EU – je nach Strecke und Höhe der Verspätung – bis zu 600 Euro Entschädigung zu. Die Entschädigungssumme ist dabei unabhängig vom Preis des Flugtickets. Wenn eine Airline den Flug auf den nächsten Tag verschiebt, muss sie auch die Hotelübernachtung und den Transfer dorthin und zurück zum Flughafen übernehmen.

Grundlage für diese Ansprüche ist die EU-Verordnung 261/04. Sie gilt für:

Flüge innerhalb der EU, die von einer Fluggesellschaft aus der EU oder einem Nicht-EU-Land durchgeführt werden

Flüge aus einem Nicht-EU-Land in die EU, die von einer Fluggesellschaft aus der EU durchgeführt werden

Flüge aus der EU in ein Nicht-EU-Land, die von einer Fluggesellschaft aus der EU oder einem Nicht-EU-Land durchgeführt werden

Entschädigungen in folgender Höhe können Ihnen zustehen:

Flüge mit einer Flugstrecke bis 1.500 km: 250 Euro

Flüge mit einer Flugstrecke ab 1.500 km bis 3.500 km: 400 Euro

Flüge mit einer Flugstrecke ab 3.500 km: 600 Euro

Trotz dieser klar definierten Fluggastrechte weisen die Fluggesellschaften jede zweite berechtigte Forderung zurück. Marktcheck erklärt, was Sie in einem solchen Fall tun können.

So können Sie klimafreundlich verreisen

Flugreisen stehen zurecht in der Kritik, das Klima besonders zu belasten. An einen fernen Strand zu fliegen bedeutet nicht nur Entspannung für die Reisenden, sondern auch eine Belastung für Umwelt und Klima. Der Flugverkehr macht nicht nur 40 Prozent der gesamten Reise-Emissionen aus, sondern belastet die Umwelt zusätzlich, da die Schadstoffe direkt in höhere Schichten der Atmosphäre gelangen.

Etwas klimafreundlicher als die Flugreise kann eine Reise mit dem Auto sein. Entscheidend ist hier allerdings, wie viele Personen in einem Fahrzeug sitzen. Noch klimafreundlicher reist es sich in Bus und Bahn: Fernbusse und Züge schneiden unter anderem bei der Umweltbilanz deshalb vergleichsweise so gut ab, weil sie in der Regel sehr gut ausgelastet sind und einen geringen Energieverbrauch haben. Noch besser fürs Klima ist nur die Reise mit dem Fahrrad. Bei weiten Strecken verlängert sich hier zwar die Reisedauer, aber Sie können das Fahrrad auch als Fortbewegungsmittel vor Ort verwenden. Selbst eine Reise mit dem Fahrrad durch Afrika oder eine ganze Weltreise per Rad sind nicht unmöglich.

Anselm Pahnke ist mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren. Anselm Pahnke

Da sich CO2-Emissionen beim Reisen nicht immer vermeiden lassen, gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, die persönlichen CO2-Emissionen berechnen zu lassen und durch eine freiwillige Zahlung auszugleichen. Wichtig ist es nur, darauf zu achten, dass es sich um einen seriösen Anbieter und ein „Goldstandard zertifiziertes“ Klimaschutzprojekt handelt. Report Mainz hat dieses Geschäft mit dem schlechten Gewissen genauer unter die Lupe genommen.

Statt Fernreise die Heimat erkunden: Urlaub im Südwesten

Eine Möglichkeit des klimaverträglichen Reisens kann es sein, statt einer Fernreise Urlaub in der eigenen Heimat zu machen. Auch im Südwesten Deutschlands gibt es jede Menge zu entdecken und manche unserer Sehenswürdigkeiten sehen sogar aus wie berühmte Attraktionen im Ausland. Warum also zum Syri i Kaltër bis nach Albanien reisen, wenn man auch das türkisblaue Wasser des Blautopfs in Blaubeuren bewundern kann.

Der Blautopf in Blaubeuren in Baden-Württemberg ist die zweit-wasserreichste Karstquelle Deutschlands. SWR Jutta Bossert

Nicht immer ist eine weite Anreise nötig, um Neues zu entdecken. Kennen Sie schon die schönsten Burgen Baden-Württembergs?

Und auch in Rheinland-Pfalz warten zahlreiche beeindruckende Schlösser und Burgen auf Ihren Besuch!

Wer also statt einer Fernreise lieber faszinierende Gegenden und spannende Aktivitäten im Südwesten kennenlernen will, kann sich sicher sein: Vom Ballonfahren in Rheinhessen bis zu einem Besuch in der Wutachschlucht ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Wutachschlucht im Hochschwarzwald rund um Bonndorf ist der "Canyon" Baden-Württembergs. SWR SWR - Oliver Stock / Matthias Härtenstein

Weitere Inspirationen für Urlaubsziele direkt vor der eigenen Haustür finden Sie bei Expedition in die Heimat und Fahr mal hin. Egal wie Sie Ihren Urlaub verbringen: Wir wünschen viel Spaß und gute Reise!