Kaffee wächst nur in warmen Ländern – doch welches Land exportiert am meisten Kaffee?

Die gegebene Antwort ist

Am meisten exportiert Brasilien mit knapp zweieinhalb Millionen Tonnen von 2017 bis 2019. An zweiter Stelle folgt Vietnam, an dritter Kolumbien.