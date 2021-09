So gefährlich ist Social Media für die Psyche

per Mail teilen

Social Media soll uns verbinden, weltweit und zu jeder Zeit. Aber zu viel Zeit in den sozialen Netzwerken zu verbringen, kann gefährlich werden: Welche psychischen Krankheiten dadurch entstehen können, erfahren Sie hier.

Der Körperkult der Influencer und sein Einfluss auf Jugendliche

Das Internet, und insbesondere die sozialen Medien sind voller „Schönheitstrends", einer extremer als der andere: Während beim Thigh Gap sich „nur" die Oberschenkel nicht berühren dürfen, muss beim Toblerone-Tunnel schon ein ganzer Süßigkeiten-Riegel zwischen Intimbereich und Beine passen.

Die Bilderflut von idealisierten Körpern auf YouTube, Instagram und Co. strömt am Smartphone besonders auf Jugendliche ein. Das hat ganz konkrete Auswirkungen: Laut der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“ empfinden sich gut die Hälfte aller 15-jährigen Mädchen und ein Fünftel der gleichaltrigen Jungen als zu dick – dabei sind sie normalgewichtig. Mehr als die Hälfte der 15-jährigen Mädchen hat bereits Diäterfahrung gesammelt, jedes vierte sogar mehrfach. Rund 20 Prozent der Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren weisen einzelne Symptome gestörten Essverhaltens auf. Nur ein kleiner Teil von ihnen entwickelt eine Magersucht, eine Bulimie oder eine Mischform. Gestörtes Essverhalten fängt allerdings schon bei Gedanken wie „Nur, wenn ich jetzt Sport mache, darf ich später etwas essen" an.

Wie viel Einfluss Influencer*innen auf die Jugendlichen haben, welche Folgen das haben kann und wo insbesondere Eltern hellhörig werden sollten, können Sie hier hören:

Gegenmaßnahmen von Instagram und Pinterest

Die sozialen Netzwerke können aber grundsätzlich nicht nur eine Gefahr in dieser Hinsicht darstellen. Manche Plattformen verbannen zum Beispiel Werbungen von Diätprodukten und führen weitere Regeln für die Nutzer*innen ein, die für mehr sogenannte „Body Neutrality" sorgen sollen. Unter Body Neutrality versteht man eine neutralere Einstellung zum eigenen Körper: Wir müssen unseren eigenen Körper nicht lieben, aber auch nicht unser gesamtes Selbstwertgefühl von ihm abhängig machen. Instagram hat nun eine Funktion eingebaut, die bei einschlägigen Hashtags wie #Magersucht oder #Bulimie Hilfeangebote für Betroffene anzeigen. Wie genau und gut das funktioniert, können Sie hier nachlesen:

Ständig vernetzt – und trotzdem einsam?

Die sozialen Netzwerke sollen uns alle miteinander verbinden. Manchen helfen sie, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Aber nur wer auch im realen Leben vernetzt ist, kann sein soziales Leben auch gut auf Social Media ausleben. Manchmal können soziale Netzwerke auch dafür sorgen, dass man sich einsam fühlt – und aus Einsamkeit können schnell tatsächliche psychische Krankheiten wie Angststörungen oder Depressionen entstehen.

Das ist schlimmer als Dickleibigkeit, schlimmer als Rauchen, schlimmer als hoher Blutdruck was die Lebenserwartung anbelangt. Einsamkeit ist der Killer Nummer 1.

Mehr zu durchs Handy verursachter Einsamkeit finden Sie hier:

Zu viel Zeit auf Social Media verschlechtert die psychische Verfassung

Zwar ist es noch nicht eindeutig belegt, aber einige Studien lassen inzwischen vermuten, dass der Umgang mit sozialen Medien auch zu Depressionen führen kann.

Allerdings muss man sich bei der Frage des Ursprungs der psychischen Krankheiten die klassische Henne-Ei-Frage stellen – was war zuerst da? Entwickeln Menschen erst durch soziale Medien Depressionen, oder sind Menschen, die Depressionen haben, öfter auf Social Media unterwegs?

Mehrere Studien haben bereits ergeben, dass die intensive Beschäftigung mit sozialen Netzwerken die Psyche von Menschen negativ beeinflussen kann. Der ständige Vergleich zwischen idealisierten und oft bearbeiteten Bildern und dem eigenen Leben lässt den selbst erlebten Alltag grau und trist erscheinen. Jede*r andere, so scheint es, führt ein besseres Leben als man selbst. Dabei ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass auf Social Media nur die schönsten Momente geteilt werden, negatives aber eher ausgespart wird.

Social Media kann süchtig machen

Das Tückische an den sozialen Medien ist außerdem, dass sie süchtig machen können. Wie Wirtschaftsjournalistin Nena Schenk das erlebt hat und wie sie sich aus dieser Sucht befreien konnte, verrät Sie Ihnen im Video:

Tipps für den Umgang mit Social Media

Nehmen Sie sich vor, nur eine begrenzte Zeit in den sozialen Netzwerken zu verbringen. Seien Sie sich bewusst, welche Inhalte Sie konsumieren und dass Instagram und Co. meistens eine gestellte Scheinwelt zeigen. Ihre sozialen Kontakte lassen sich besonders in Zeiten einer Pandemie zwar über Social Media pflegen, aber vergessen Sie nicht, dass es realen Kontakt nicht ersetzen kann: Umarmungen, Blickkontakt und Berührungen stärken die Psyche sehr viel mehr als Likes oder Kommentare.