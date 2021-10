So stärken Sie Ihre mentale Gesundheit

„Ich merke das insbesondere in Situationen, in denen irgendwas schiefgeht, in denen ich Fehler mache zum Beispiel oder in denen meine Schwächen deutlich werden. Wenn ich dann gucke wie ich gerade mit mir selber umgehe ist das oft sehr hart und sehr fordernd, so wie ich mit jemand anderem nicht umgehen würde."