Kreative Workshops, unterhaltsame Podcasts und ein begeistertes Publikum

Tag zwei des SWR Podcast-Festivals begeisterte tagsüber mit Workshops und am Abend mit fünf verschiedenen Podcast-Shows. Mit dabei waren die Hosts von „Deutschland3000", „Der Gangster, der Junkie und die Hure", „Retterview", „too many tabs", und „flüsterPOP." Mehrere hundert Zuschauer*innen waren vor Ort.

Am Freitag wurde es beim Podcast-Festival kreativ: Der Tag startete mit einem Workshop von SWR-Podcastexpert*innen und Formatentwickler*innen Chris Eckard und Julia Nestlen. Die rund 20 Teilnehmer*innen konnten Basics von Genres und Formaten bis hin zur Formatentwicklung lernen. Dabei wurden bekannte Formate wie „Gemischtes Hack", „Deutschland3000" und „Cui Bono - WTF happened to Ken Jebsen" analysiert und schließlich eigene Ideen entwickelt, die vom Hunde-Senioren Podcast bis hin zu Infotainment zu klassischer Musik reichten. Später durften die Teilnehmer*innen sich selbst am Mikro ausprobieren. Georg-Maximilian Bielfeldt und Manuel Michalski Podcast-Aufnahmetechnik erklärten alles rund um die Aufnahmetechnik.

Am Ende des Workshops gab Technikjournalist Björn Bartel spannende Einblicke in die Podcast-Distribution: Wie finden wir nun Hörer*innen für die Podcasts, die wir produziert haben? Natürlich, indem wir wirklich tolle Podcasts machen und diese dann auch noch gut verkaufen. Dafür haben sich die Workshop-Teilnehmenden mit Björn über verschiedene Methoden wie Crosspromo und Tipps zur Namensgebung und Gestaltung unterhalten.

„Deutschland3000" mit Eva Schulz und Adel Tawil

Aus "einer guten Stunde" wurden gestern bei „Deutschland3000" mit Eva Schulz locker zwei. Denn zu Gast war Adel Tawil. Der Pop-Musiker brachte Anekdoten aus seiner Boybandzeit mit und erzählte Spannendes aus der Zeit, in der er zum Hip-Hop fand. Das alles besonders zur Freude der ersten Reihe, in der treue Fans des Musikers saßen, die ihn immer begleiten.

Für beste Unterhaltung des Publikums wurde außerdem gesorgt, indem Eva Schulz und ihr Gast Mannheimer Begriffe und Orte, wie „alla“, Schnullerbaum oder Mannheimer Dreck, erklärten, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Der Abend in der Alten Feuerwache endete mit einer Live-Acapella-Perfomance gemeinsam mit dem Publikum.

Eva Schulz und Adel Tawil live in der Alten Feuerwache. Foto: Uwe Riehm SWR

„Der Anrufer hat sich mit seiner Zeitung in den Finger geschnitten”

Im Forum begeisterten Luis Teichmann und Christian Manshen – die Podcast-Hosts von „Retterview“ – das Publikum. Mit Geschichten aus ihrem Sanitäter-Alltag haben sich die beiden mittlerweile eine treue Fanbase erarbeitet. An Kuriosität sind ihre Storys kaum zu überbieten: „Eine Patientin behauptet, sie sei tot und warte nun auf ihre Abholung” oder „Der Anrufer hat sich mit seiner Zeitung in den Finger geschnitten” sind nur ausgewählte Kostproben. Das Publikum bekam außerdem live auf der Bühne eine Auffrischung ihres Erste-Hilfe-Wissens. Stabile Seitenlage? Kein Problem mehr!

Zum Abschluss gab es noch ein paar ernste Töne, denn auch Luis und Chris stehen immer noch unter den Eindrücken, die die Berliner Silvesternacht auf die Retter-Community gemacht hat. Der Saal ist sich einig: Geht gar nicht!

Die Hosts von "Retterview" live auf der Bühne. Foto: Uwe Riehm SWR

„Der Gangster, der Junkie, und die Hure“ in der Alten Feuerwache

Ein Ex-Gefängnisinsasse, ein Ex-Drogenabhängiger und eine Domina – Maximilian Pollux, Roman Lemke und Nina begeisterten gestern mit spannenden Geschichten aus ihren bewegten Leben. Nina erzählte, wie das Leben im Rotlicht das private Umfeld verändert: „Man kann nie man selbst sein." Doch von den Lügen hatte sie irgendwann genug: Bei der ersten Begegnung der Freundin ihres besten Freundes führte ihre Job zu vielen Fragen. Der Abend hatte von lockerer Unterhaltung bis zu ernste Themen alles zu bieten.



Roman Lemke, Nina und Maximilian Pollux, Foto: Uwe Riehm SWR

Erfolgreiche Live-Premiere für „too many tabs"

Diese beiden Hosts sind zu viel im Internet: Carolin Worbs und Miguel Robitzky sorgten in der Popakademie – und bei ihrer allerersten Live-Aufzeichnung - für Stimmung. In ihrem Podcast „too many tabs“ schlossen die Autor*innen für das ZDF-Magazin Royale überdrüssige Tabs. Es geht um „Umstyling Shows der 2000er“ und die „Du bist Deutschland“- Kampagne - beides ziemlich schlecht gealtert. Schließlich betrat Überraschungsgast Tarkan Bagci zur Begeisterung des Publikums die Bühne. Sein Thema: Der Marathon der Olympischen Spiele 1904 und welche Rolle zwei geklaute Pfirsiche dabei spielten.

Auf der Bühne unterhalten Carolin Worbs und Miguel Robitzky mit Überrschungsgast Tarkan Bagci das Publikum. Foto: SWR SWR

„flüsterPOP" - Der Podcast der Popakademie

Zu Gast bei "flüsterPOP" war der ehemalige Geschäftsführer der Popakademie Hubert Wandjo, der mit den Studierenden über sein Wirken der letzten 20 Jahre sprach. Am Ende gab es für den Gast noch ein besonderes Geschenk: Eine weiße Ukulele.

Festivalimpressionen

Das SWR Podcast-Festival findet vom 12. Januar bis zum 14. Januar im Mannheim statt.