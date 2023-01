Der dritte Tag des SWR Podcast-Festival begeisterte aufs Neue mit kreativen Workshops und den Podcasts „Gästeliste Geisterbahn“, „SWR2 Wissen“ und „Njette Mädchen“. Am Ende bleibt nur ein Fazit zu ziehen: Für alle eine erfolgreiche Premiere!

„Njette Mädchen“ – tagsüber beim Workshop, abends auf der Bühne

Der Workshop "Podcasting für Fortgeschrittene" startete mit Jakob Baumer aus dem SWR2 Podcast Lab. Hier erfuhren die Teilnehmer*innen alles, was zum guten Storytelling dazu gehört. Fazit: Auch das Bruttoinlandsprodukt kann man spannend erzählen.

Später konnten sich die Teilnehmer*innen mit den Hosts des Podcasts „njette Mädchen“ austauschen. Walerija Petrova und Viktoria Merkulova gaben Tipps, wie man den eigenen Podcast am besten gestalten und erfolgreich machen kann. Sie erzählten über ihren eigenen Weg, den Austausch mit der Community und den grundsätzlichen Aufbau ihres Podcasts vom Intro bis hin zur Kategorie „Aberglaube der Woche“. Mit dabei war auch die zuständige DASDING Podcast Redakteurin Julia Nestlen mit Gedanken rund um strategische Überlegungen und die Distribution des Podcasts.

Walerija Petrova, Viktoria Merkulova und Julia Nestlen beim Workshop. Foto: Uwe Riehm Foto: Uwe Riehm



„Es war total schön, in einer gemütlichen und intimen Runde mit motivierten Podcasterinnen und Podcastern über unsere Geschichten und das zu sprechen, was wir so gerne machen und was unser Herzensprojekt ist.“



Am Abend waren die „Njetten Mädchen“ selbst Teil des SWR Podcast-Festival und konnten das erste Mal live vor Publikum ihren Podcast aufzeichnen. Auf der Bühne wurde Trockenfisch – ein russischer Snack – probiert. Viel Freude bereitete der „Aberglaube der Woche“, den das Publikum selbst beisteuern durfte.

Walerija Petrova und Viktoria Merkulova probieren auf der Bühne "Trockenfisch". Foto: Uwe Riehm Foto: Uwe Riehm



„Gästeliste Geisterbahn“ mit intimen Details



Ausgelassene Stimmung herrschte auch in der Alten Feuerwache. Auf der Bühne waren zu sehen: Drei Opas (Nilz Bokelberg, Markus Herrmann und Donnie O’Sullivan), die vom Krieg erzählten, von häufigem Harndrang und dem Kotzen ganzer Raviolis. Die Hosts von „Gästeliste Geisterbahn“ bespaßten das Publikum mit intimen Details aus ihrem Privatleben und am Ende sang Nilz ein Loblied an Mannheim – der Quadratestadt. Als Donnie anfing Schwäbisch zu schwätzen, weil er „hier ja immer noch in Baden-Württemberg sei“, drohte die Stimmung kurz zu kippen. Kollektive Lieblings-Superkraft des Abends: „Unsichtbar-Sein“.

Nilz Bokelberg, Markus Herrmann und Donnie O’Sullivan beim "Labern" — sehr zur Freude des Publikums. Foto: Uwe Riehm. Foto: Uwe Riehm



Parodien auf den Schulalltag: Bob Blume zu Gast bei SWR2 Wissen



Etwas ernsthafter, aber nicht weniger unterhaltsam, war es auf der Bühne von SWR2 Wissen. Podcast-Host Ralf Caspary hatte Bob Blume zu Gast, bekannt als "Netzlehrer". Der Youtuber, Blogger und Lehrer parodierte alltägliche, oft ungewollt komische Situationen, die Schüler*innen und Lehrer*innen gleichermaßen kennen. Gleichzeitig legte er gezielt den Finger in die Wunde eines Systems, das für ihn längst überholt ist: Notendruck, schlechte Digitalisierung und eine mittelmäßige Lehrerausbildung – all das beschäftigt ihn in seinem Alltag. Am Ende blieb die große Frage: Warum ändert sich nicht endlich etwas? Ein ernsthaftes Thema, das durch die Entertainment-Künste des Gastes und die gezielten Nachfragen von Ralf Caspary für großartige Unterhaltung sorgte.

Ralf Caspary und Bob Blume in der Alten Feuerwache. Foto: Uwe Riehm Foto: Uwe Riehm

Das SWR Podcast-Festival fand vom 12. bis zum 14. Januar in Mannheim statt.