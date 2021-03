Podcasts liegen voll im Trend! Das Format hat in den letzten Jahren immer mehr Zuhörende gewonnen. Und auch beim SWR gibt es ein breites Angebot. Wir stellen Ihnen die Highlight-Folgen der letzten Wochen vor.

Der SWR ist vielfältig - das spiegelt sich auch in seinem Podcast-Angebot wider. Und ständig kommt neues hinzu - so auch seit Anfang März der Berufe-Podcast "Zeig mir deinen Job!". In der aktuellen Folge erzählt Kosmetikerin Franziska, wie sie während Corona arbeiten kann und was man von seinen Kunden so erfährt - ob gewollt oder nicht. Von TrueCrime über Corona bis Kulturtalks ist bei den SWR Podcasts alles dabei, sodass auch Sie garantiert einen finden, bei dem Sie gerne zuhören!