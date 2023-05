Wohnen müssen alle. Aber bezahlbarer Wohnraum ist knapp, vor allem in Ballungsgebieten. Der Recherche-Podcast "Teurer Wohnen" schildert beispielhaft, wie Alteingesessene aus einem Berliner Kiez verdrängt werden und Wohnen dort zum Luxus wird – erzählt von denen, die ausziehen, die teurer wohnen und denjenigen, die daran verdienen.

Exemplarisch für den bundesweiten Wohnungsmarkt erzählt der siebenteilige Podcast von einem umstrittenen Bauprojekt, dass Wohnen zum Luxus macht: An einer Straßenecke im Berliner Stadtteil Charlottenburg muss ein Wohnhaus aus den 1950ern einem noblen Neubau weichen – und mit ihm, die Menschen, die hier leben.

„Wenn Wohnen Luxus wird, dann betrifft uns das alle“

Eigenbedarf, Modernisierung, Wohnungssuche: Der Deutsche Mieterbund warnt vor einem Desaster: 2023 werden 700.000 Wohnungen in Deutschland fehlen, so viele wie seit 30 Jahren nicht mehr. Es mangelt vor allem an bezahlbarem Wohnraum und Sozialwohnungen. Dass Neubauten Teil des Problems sein können, zeigt die Story von "Teurer Wohnen". Wie ist es angesichts solcher Wohnungsnot möglich, dass bewohnte Mietwohnungen in luxuriöses Eigentum umgewandelt werden?

Eigentlich ist es in Berlin verboten Wohnhäuser abzureißen. Eigentlich. Was hier passiert, gehört auch in anderen Städten längst zur Realität.

Penthouse-Wohnung für 4,5 Mio. Euro

Im besagten Neubau an der Ecke Wieland-/Pestalozzistraße – nicht weit entfernt vom Kurfürstendamm – meint teurer Wohnen: Kaufpreise von einer halben Million für die Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss, bis zu 4,5 Mio. Euro für die Penthouse-Wohnung mit fünf Zimmern und drei Dachterrassen. Echtholzparkett und Naturstein-Badezimmer inklusive.

22.600 Euro kostet der Quadratmeter der Eigentumswohnungen im Neubau in Berlin-Charlottenburg, in den Mietwohnungen lag dieser bei 8 Euro kalt. rbb/Frank Nennemann

Wer sind die Menschen, die an diesem Ort langjährig zuhause waren? Wer kann sich solche Kaufpreise leisten? Wer verdient daran? Und, gibt es keine Gesetze, die sowas verhindern?

Verdrängung: Ausgezogen nach 43 Jahren im Kiez

"Teurer Wohnen" schildert die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen von Betroffenen, Beteiligten und Profiteur:innen: Zu Wort kommen Immobilienunternehmen, der Architekt des geplanten Neubaus, Menschen, die hier nach 43 Jahren ausgezogen sind und jemand, der hier neu einzieht. Der Schauspieler Boris Aljinovic - bis 2014 Komissar im "Tatort" aus Berlin - erzählt von seinem Besichtigungstermin im Showroom des Bau-Unternehmens.

Dieter und Stevie sind Anwohner und trinken regelmäßig ihr Feierabendbier an der Baustelle des Neubaus. rbb/Frank Nennemann

Die Reporterinnen Charlotte Thielmann und Rabea Schloz recherchieren in Grundbüchern, erläutern Zusammenhänge, die bis nach China reichen. Und sie stellen kritische Fragen. Politiker:innen erläutern Gesetzesdefizite und den Wettlauf um Steuervorteile. Steueroasen liegen nicht ausschließlich unter sonnenbeschienenen Palmen, sondern auch in der brandenburgischen Nachbarschaft ...

Informationsreiches Storytelling-Podcast mit Soundtrack von Hollywood-Komponisten

Irgendwer profitiert vom Verlust anderer – was das für die persönlichen Lebensumstände von Menschen bedeutet, veranschaulicht "Teurer Wohnen" in nahbaren Momentaufnahmen. Das ist zugegebenermaßen nicht unbedingt immer angenehm, betrifft das Thema in irgendeiner Form doch nahezu alle.

Wer hat schließlich noch nie im eigenen Umfeld von Mieterhöhungen und erfolglosen Wohnungssuchen gehört oder ernüchtert die gegenwärtigen Preise auf Wohnungs- und Immobilienportalen registriert. "Teurer Wohnen" ermöglicht eine Einordnung solcher Erfahrungen und klärt über die Verwerfungen des Wohnungsmarkt auf.

Musikalisch begleitet wird die beispielhafte Geschichte rund um das Bauprojekt im Charlottenburger Kiez vom Soundtrack des Komponisten Volker Bertelmann, a.k.a. Hauschka. Er gewann kürzlich den Oscar für seine Filmmusik zum Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues".

privat Matthias Recht hospitiert in der SWR.de Homepage-Redaktion. Er ist redaktioneller Mitarbeiter mehrerer öffentlich-rechtlicher Redaktionen, gestaltet u. a. Podcastcover und hört gern Podcasts über (Pop-) Kultur, Netzthemen und Politik.