In einer Pension in Passau sterben ein Mann und zwei Frauen. In ihren Körpern stecken Pfeile einer Armbrust. Zwei weitere Frauen liegen tot in einer Wohnung in Niedersachsen, hunderte Kilometer entfernt. Die Ermittlungen führen zu einer Art Sekte. Zu einem Prozess um die mysteriösen Todesfälle wird es nie kommen, da niemand der Beteiligten mehr lebt.