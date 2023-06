Der Podcast „Score Snacks – Die Musik deiner Lieblingsfilme“ ist doppelt Kino für die Ohren. In kurzen Folgen werden die Hörerinnen und Hörer in ikonische Filmszenen entführt und Host Malte Hemmerich erklärt, wie genau die Musik dabei mitspielt.

So beeinflusst uns Filmmusik

Stellen Sie sich einen Filmausschnitt vor: Eine Szene zeigt, sagen wir, wie eine Frau einen Einkaufswagen durch den Supermarkt schiebt. Darüber liegt eine fröhliche leichte Musik. Es geht ihr wohl gut, vielleicht kauft sie für einen schönen Anlass ein. Vielleicht denkt sie an das Date von gestern, das so gut lief.

Wir gehen wieder auf Anfang. Die Szene bleibt gleich, aber die Musik wechselt. Sie klingt jetzt lauernd und bedrohlich. Schlagartig ist die Stimmung eine andere. Wird die Frau verfolgt? Kauft sie für eine gefährliche Flucht ein? Es bleibt spannend.

Von "American Beauty" bis "James Bond"

Ein Film ohne Filmmusik ist in der Regel kaum denkbar. Manchmal fällt sie gar nicht so sehr auf – höchstens, wenn sie plötzlich weg ist – und manchmal ist sie so präsent, dass sie die Zuschauer mitreißt.

Gute Filmmusik ruft Bilder hervor. Und das tut auch der Podcast „Score Snacks – Die Musik deiner Lieblingsfilme“. In jeder Folge ist die Filmmusik die Hauptfigur und der Host Malte Hemmerich geht einer ganz bestimmten Frage nach. Zum Beispiel warum die Musik von Danny Elfman, der besonders durch seine Zusammenarbeit mit Tim Burton bekannt ist, oft klingt wie eine Spirale in den Wahnsinn. Wie die Musik in „American Beauty“ mit unserem Zeitempfinden spielt. Oder was James Bond mit einem indischen Musical zu tun hat. Und dazu gibt es in jeder Folge nacherzählte Szenen, die Lust machen, den Film sofort anzusehen.

Ein schöner Nebeneffekt: Man lernt ganz aus Versehen, von hinten durch die Brust ins Auge, viel über klassische Musik, ohne das Gefühl in einer musikwissenschaftlichen Vorlesung zu sitzen.

Lisa Ossowski Henriette Schreurs ist Podcastredakteurin bei SWR2 und freie Sprecherin. Sie hört den ganzen Tag Podcasts und ihre Superkraft ist es, für alle Lebenslagen und Themen Podcasttipps parat zu haben.