Atom-Kocher für die Hausfrau: Von Atom-Euphorie bis zum Ausstieg

Am 15. April 2023 gehen in Deutschland die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Ein historischer Schritt. Dieser spannende Podcast blickt auf die Nutzung der Kernenergie zurück.

Die Geschichte der Nutzung der Kernenergie in Deutschland „ist eine Geschichte des Scheiterns, aus der man viel lernen kann“, sagt der Historiker Professor Joachim Radkau im Gespräch mit dem SWR-Wissenschaftsjournalisten Gábor Paál. In zwei aktuellen Folgen des Podcasts SWR2 Wissen zeichnen sie die Entwicklung vom ersten Plan für einen deutschen Reaktor in den 1950er-Jahren bis zum Atomausstieg 2022/23 nach.

Als am 1. Juli 1956 der Vertrag über den Bau des ersten Kernreaktors in Karlsruhe unterzeichnet wurde, war die Stimmung eher positiv, wie eine Radio-Umfrage des Südwestfunks zeigt. Fortschritt und wirtschaftlicher Nutzen der Kernenergie werden hervorgehoben. In den O-Tönen, Berichten und Reportagen aus dem SWR-Archiv wird deutlich, wie groß die anfängliche Euphorie gewesen ist.

Bundesrepublik hatte zivile und militärische Nutzung im Blick

Durch die kenntnisreiche Kommentierung des Historikers Radkau erfahren wir, dass der damalige Bundeskanzler Adenauer nicht nur die friedliche Nutzung der Atomenergie im Blick gehabt hat. Der Podcast beschreibt den internationalen Wettbewerb auf dem Gebiet der Atom-Technologie. Zum Beispiel mit einer Reportage aus dem Jahr 1956, als in Großbritannien der erste kommerzielle Reaktor in Calder Hall in Anwesenheit der jungen Königin EIizabeth II. eingeweiht wurde. Das erste kommerzielle Kraftwerk in Deutschland in Kahl am Main nahm 1960 den Betrieb auf – unter Umgehung von Vorschriften zur Reaktorsicherheit, wie Radkau anmerkt.

Kommt der Atom-Kocher für die Hausfrau?

Angesichts der Entwicklungen in der Atom-Technologie schien vieles vorstellbar für die Zeitgenossen – vom Atomkocher für die Hausfrau, über ein atombetriebenes Auto bis zum Frachtschiff. Das nach Chemie-Nobelpreisträger Otto Hahn benannte Handelsschiff war ein Flop. Ihm war die Fahrt durch den Suez- oder den Panama-Kanal nicht erlaubt, und in vielen Häfen durfte das Schiff nicht festmachen.

In den 1960er und 1970er Jahren wurde die Atomenergie zunehmend kritisch gesehen – in der Kubakrise 1962 war die Gefahr eines Atomkriegs plötzlich real. Eindrucksvoll zeigen O-Töne aus der Zeit, wie die Bevölkerung erfolgreich Widerstand gegen den Bau neuer Atomkraftwerke leistete, zum Beispiel in Whyl am Kaiserstuhl.

Anti-Atomkraft-Bewegung und der Atomausstieg

Anfang der 1980er Jahre machte ich einen Ausflug mit meiner Schulklasse zur Besichtigung eines neu errichteten Kernkraftwerks am Mainufer. Wenige Jahre später erlebte ich, dass das Atomunglück von Tschernobyl (Ukraine) 1.500 Kilometer entfernt noch Auswirkungen hatte: Statt möglichwerweise radioaktiv belasteter, frischer Lebensmittel gab es H-Milch und Gemüse aus der Dose.

Dennoch - so der Historiker Radkau - hat der Atomunfall in Tschernobyl die Atompolitik in Deutschland zunächst nicht wesentlich beeinflusst. Erst in den 1990er Jahren bei den Castortransporten ins Zwischenlager Gorleben habe sich die Stimmung mehr und mehr aufgeheizt. 19.000 Polizisten sicherten 1996 den Transport ins Zwischenlager Gorleben. Die damalige Umweltministerin Angela Merkel sah Risiken bei der Energieerzeugung und sprach sich für einen Mix bei den Energiequellen aus.

Als Bundeskanzlerin erklärte Merkel 2011 den endgültigen Atomausstieg. Der Reaktorunfall in Fukushima (Japan) sei ein „Einschnitt“ gewesen, der zu einer „Neubewertung“ geführt habe. Der Rückbau der kerntechnischen Anlagen und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle wird noch viele Jahre dauern. In Karlsruhe, nicht weit vor meiner Haustür, lagern auf dem Gelände des ehemaligen Kernforschungszentrums immer noch tausende Fässer mit Atommüll. Die Suche nach einem Endlager läuft.

Wenn Sie sich für die Geschichte der Nutzung der Kernenergie interessieren, hören Sie mal rein in die beiden Folgen des Podcasts von SWR2 Wissen.

