Hörtipp: "Hoyzer - Verrat am Fußball"

Es ist ein Fall, der nicht nur Fußballfans in Deutschland auch nach knapp 20 Jahren immer noch beschäftigt. Wie konnte es zu den Spielmanipulationen kommen? Steckte wirklich die Wettmafia dahinter? Und wie gehen Schiedsrichter jede Woche damit um, beschimpft und kritisiert zu werden?

Jedes Wochenende stehen sie im Fokus der Öffentlichkeit, ob in der Bundesliga oder in der Kreisliga. Alles richtig machen können sie eigentlich nie: Die Schiedsrichter. In diesem sechsteiligen Podcast gehen die beiden Journalisten Laurenz Schreiner und Zita Zengerling in die Tiefe und sprechen mit Beteiligten des damaligen Skandals um den Schiedsrichter Robert Hoyzer. Dieser hatte mehrere Spiele manipuliert, damit die Wetten seiner Geschäftspartner wie geplant gewonnen werden konnten. Für mich nach dem tollen Podcast über die Karriere von Jan Ullrich der zweite große Sportpodcast in der ARD-Audiothek.

Einblicke in den Schiedsrichteralltag

Spannend an diesem sechsteiligen Podcast ist insbesondere auch den Alltag eines Schiedsrichters genauer beleuchtet zu bekommen. So kann Host Laurenz Schreiner, der selbst jedes Wochenende als Schiedsrichter bis zur Landesliga pfeift, von seinem Alltag erzählen. Sind Schiedsrichter wirklich so penibel? Was treibt jemanden an, sich jedes Wochenende beschimpfen zu lassen? Wie wird man als Schiedsrichter bewertet und wie steigt man auf bis zum Bundesliga-Schiedsrichter?

Treffpunkt: Café King

Reporterin Zita Zengerling baut derweil Vertrauen zur Familie Sapina auf. Die drei Brüder der Familie wurden damals festgenommen. Sie betrieben das Café King in Berlin - dem Treffpunkt der Beteiligten. Mit den Sapinas hatte Robert Hoyzer damals seine Wettgeschäfte organisiert. Aber waren es wirklich Mafia-Strukturen?

Wäre ein solcher Skandal heute noch möglich?

Interessant ist auch, was sich in den letzten Jahren seit dem Skandal alles getan hat. Auf dem Fußballplatz gibt es inzwischen den Videobeweis, der krasse Fehlentscheidungen verhindern soll. Gleichzeitig ist aber auch der Markt für Sportwetten enorm gewachsen. Kaum ein Fußballverein kommt noch ohne Sportwettenanbieter als Sponsoren aus. Wäre ein solcher Skandal heute noch möglich?

Am Ende kommt mit Felix Zwayer auch ein weiterer Bundesliga-Schiedsrichter zu Wort, der erklärt, warum ihn der Fall Hoyzer auch heute noch beschäftigt. Wie würde man selbst entscheiden? Mit Anfang 20 wegen der Möglichkeit aufs schnelle Geld die gesamte Karriere wegschmeißen und eine lebenslange Sperre riskieren? Wie geht das Leben danach weiter?

Dieser Podcast ist nicht nur für Fußballfans ein absolutes Muss.

Wenn Sie sich für die Geschichte rund um den größten Wettskandal des deutschen Fussballs interessieren, hören Sie mal rein in die sechs Folgen von "Hoyzer - Verrat am Fussball".

SWR Fabian Töpel ist Redakteur in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Er betreut den Jura-Podcast „Die Justizreporter*innen“. Er hört gern Podcasts zu den Themen Musik, Politik und Sport.